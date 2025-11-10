Kostenlose Diabetes-Vorsorge: Knapp 5.600 Tests in Kärntens Apotheken

Bei der Vorsorgeaktion „Weil Zucker nicht nur süß sein kann“ ließen sich knapp 5.600 Kärntnerinnen und Kärntner ihren Langzeit-Blutzuckerwert messen – 35 Prozent davon hatten auffällige Werte.

Ein großer Erfolg für die gemeinsame Vorsorgeinitiative des Landes Kärnten und der Kärntner Apothekerkammer: Bei der zweiwöchigen Diabetes-Aktion „Weil Zucker nicht nur süß sein kann“ ließen sich von 6. bis 18. Oktober 2025 insgesamt 5.584 Kärntner in 60 Apotheken kostenlos auf ihren Langzeit-Blutzuckerwert testen. Die Auswertung ergab 1.640 Prädiabetes-Fälle (29,4 Prozent) und 296 Diabetes-Fälle (5,3 Prozent). „Der Großteil der Teilnehmenden wusste gar nicht, dass sie bereits ein erhöhtes Risiko haben. Genau dafür ist diese Aktion da – um frühzeitig zu erkennen, zu informieren und rechtzeitig gegenzusteuern“, schilderte Gesundheitslandesrätin Beate Prettner.

Testungen helfen dem Gesundheitssystem

Die Analyse zeigt: Die Tests sparen dem Gesundheitssystem über fünf Jahre 6,76 Millionen Euro. Apothekerkammer-Präsident Hans Bachitsch erklärt: „Der größte Spareffekt kommt daher, dass weniger Krankheitsfälle unerkannt bleiben: Kosten für nicht erkannte Prädiabetes- oder Diabetes-Fälle sinken um 17,72 Millionen Euro, während die Kosten für erkannte Fälle um 10,86 Millionen Euro steigen. Bezieht man die Test- und Beratungskosten mit ein, bleibt unter dem Strich eine deutliche Ersparnis – nämlich 6,76 Millionen Euro.“

©pixabay / TesaPhotography Die Initiative sorgt für Prävention – und hilft dem Gesundheitssystem.

Weitere Initiativen folgen

Oberärztin Sandra Zlamal-Fortunat betont: „Diabetes beginnt oft schleichend – Betroffene merken jahrelang nichts davon. Je früher man erhöhte Werte erkennt, desto besser lässt sich gegensteuern.“ Sie ergänzt: „Selbst wenn man vorsichtigere Prädiabetes-Grenzwerte anlegt, wiesen immer noch 20 Prozent der Getesteten auffällige HbA1c-Werten auf. Wer bei der Testung auffällige Werte hatte, sollte diese nun unbedingt ärztlich abklären lassen.“ Zudem kündigt Prettner: „Unsere Botschaft bleibt klar: Vorsorge ist die beste Medizin. Wir werden diese Initiative auch in Zukunft fortsetzen, um noch mehr Menschen zu erreichen“ Begleitend finden Informationsveranstaltungen in rund 30 „Gesunden Gemeinden“ statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 14:03 Uhr aktualisiert