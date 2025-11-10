Schneeprognose: Ab diesem Datum soll es in Kärnten winterlich werden

Ein kräftiges Hochdruckgebiet sorgt in den nächsten Tagen für Sonne in den Bergen und Nebelneigung in den Beckenlagen. Doch auch ein Wintereinbruch könnte laut ersten Prognosen bald in Aussicht sein.

In Kärnten sorgt derzeit stabiles Hochdruckwetter für Sonnenschein in den Bergen, während sich in den Beckenlagen zäher Nebel hält. Die Temperaturen reichen je nach Nebelauflösung von frostigen Tiefstwerten bis zu milden Höchstwerten von 17 Grad. Erste Wettermodelle deuten demnächst auf einen möglichen Wintereinbruch hin – doch die Prognose ist mit Vorsicht zu genießen.

Hochdruckwetterlage bringt zunächst Sonne und Nebel

Seit 21. September 2025 ist mit tauernwetter.at ein neuer Wetterdienst online, der sich auf die besonderen Herausforderungen in Kärnten und den Alpenregionen spezialisiert, 5 Minuten berichtete bereits. Für die kommenden Tage lautet die Wetterprognose der Experten wie folgt: „Ein kräftiges Hochdruckgebiet über Mitteleuropa sorgt für ruhiges und weitgehend niederschlagsfreies Wetter in der Region. Die typische Hochdruckwetterlage bringt eine ausgeprägte Inversionswetterlage mit sich: Während auf den Bergen die Sonne scheint, entscheidet in den Tälern die Nebelauflösung über die Temperaturen.“

Milde Temperaturen für Mitte November

Der entscheidende Faktor für die Temperaturen in den Tälern sei die Nebelauflösung, heißt es weiter. „Während auf den Bergen durchgehend die Sonne scheint, müssen die Bewohner der Beckenlagen auf die Auflösung der Nebelfelder hoffen. Die Nullgradgrenze liegt derzeit bei etwa 2300 Metern und steigt in den kommenden Tagen sogar über 2500 Meter an – außergewöhnlich mild für Mitte November“, wie David Kaufmann von Tauernwetter.at erklärt. Die nächtlichen Temperaturen sollen in den Tälern auf Werte um den Gefrierpunkt sinken.

Mögliche Wetterumstellung am Wochenende

Ab dem Wochenende kann es dann wieder zu einem Wetterumschwung kommen. Erste Prognosen würden eine erhöhte Unsicherheit zeigen, heißt es. „Einzelne Modellläufe und manche Wetterdienste haben für Samstag, den 16. November, eine mögliche Wetterumstellung mit Abkühlung und Niederschlag angedeutet. Diese Signale haben sich in den aktuellen Berechnungen jedoch nicht bestätigt und wurden bereits wieder revidiert“, weiß Kaufmann allerdings. Das Wetter am Wochenende könne etwas wechselhafter ausfallen, als in den Tagen davor.

Wintereinbruch in Kärnten ab 20. November möglich

Eine deutliche Abkühlung erwartet uns voraussichtlich ab dem 18. November, denn dann sinkt die Nullgradgrenze allmählich wieder ab. „Ein möglicher Wechsel zu winterlicheren Bedingungen mit Niederschlag zeichnet sich jedoch erst ab dem 20. November ab“, weiß der Wetterexperte. Ensembleprognosen des amerikanischen GFS-Modells würden für diesen Zeitraum eine „gewisse Unsicherheit in der weiteren Entwicklung“ zeigen. „Ob und wann tatsächlich kältere Luftmassen aus Norden oder Osten nach Kärnten und Osttirol vordringen und einen Wintereinbruch bringen – ist durchaus möglich, aber alles andere als sicher“, betont Kaufmann. Eine exakte Prognose sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da verschiedenen Modellläufe teils unterschiedliche Szenarien zeigen würden. Eine Tiefdruckentwicklung über dem Golf von Genua oder Oberitalien komme Ende November jedoch relativ häufig vor. „Solche Wetterlagen können dann durchaus zu den ersten ergiebigen Schneefällen auch in tieferen Lagen führen“, heißt es abschließend.

Wetterprognose für Kärnten im Überblick Stabile Hochdrucklage mit Sonne auf den Bergen und wieder zunehmende Nebelneigung in den Beckenlagen (Klagenfurt, Villach, Drautal, Lavanttal)

Nullgradgrenze steigt auf über 2500 Meter – außergewöhnlich mild für Mitte November

Möglicher Wintereinbruch ab 20. November – durchaus realistisch, aber mit erheblicher Prognoseunsicherheit

Temperaturen tagsüber: 8-17°C in den Tälern (je nach Nebelauflösung), 4-7°C auf 2000m Höhe Quelle: Wetterdienst tauernwetter.at

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.11.2025 um 18:41 Uhr aktualisiert