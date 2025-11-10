Hochdruckwetter sorgt am Dienstag für Sonnenschein in Kärnten

„Am Dienstag geht es mit ruhigem Hochdruckwetter weiter. Größtenteils scheint für viele Stunden die Sonne und es ziehen nur zu Beginn und dann wieder später am Tag ein paar dünne Wolken in hohen Schichten durch“, so die Wetterprognose der GeoSphere. Anfangs halten sich auch noch streckenweise Streckenweise Nebel- oder flache Hochnebelfelder, vor allem im östlichen Klagenfurter Becken. Die Temperaturen reichen von Minus 2 Grad am Morgen bis zu 14 Grad im Laufe des Tages.