/ ©pixelworld.at/honorarfrei
Jubiläumsfaschingswecken in Feldkirchen naht
Faschingspräsident Peter Kowal (Mitte) mit Vorstandsmitgliedern und Gardemädchen des Feldkirchner Faschingsklubs
Feldkirchen
10/11/2025
Morgen, am 11. November 2025, beginnt für viele Kärntner deren Lieblings-Jahreszeit. Denn der Fasching wird eingeläutet.

Am Samstag, 15. November 2025, startet der Feldkirchner Faschingsklub mit seinem traditionellen Faschingswecken in eine besondere Saison: Der närrische Verein feiert sein 50-Jahr-Jubiläum.

Jubiläumsfaschingswecken

Wenn der Feldkirchner Faschingsklub die närrische Bevölkerung zu seinem traditionellen Faschingswecken am Samstag, 15. November 2025, einlädt, läutet er eine ganz besondere Saison ein. „Mit unseren Faschingssitzungen im Jänner und Februar feiern wir unser 50-Jahr-Jubiläum“, freut sich Präsident Peter Kowal. Beim Jubiläumsfaschingswecken im Rahmen des Wochenmarktes auf dem Hauptplatz in Feldkirchen stehen ab 11.11 Uhr die Stadtschlüsselübergabe durch Bürgermeister Martin Treffner an Präsident Peter Kowal sowie die Präsentation des Kinderprinzenpaares auf dem Programm.

JUBILÄUMS-FASCHINGSSITZUNGEN 2026

  1. Faschingssitzung: Freitag, 30. Jänner 2026
  2. Faschingssitzung: Samstag, 31. Jänner 2026
  3. Faschingssitzung: Mittwoch, 4. Februar 2026
  4. Faschingssitzung: Freitag, 6. Februar 2026
  5. Faschingssitzung: Samstag, 7. Februar 2026

Alle Faschingssitzungen finden mit Beginn um 19.30 Uhr im Feldkirchner Stadtsaal statt.

Kartenverkauf: 0664/16 91 200 (Corinna Fischer)

JUBILÄUMS-KINDERMASKENBALL 2026

Sonntag, 15. Februar 2026, 14 Uhr, Feldkirchner Stadtsaal

JUBILÄUMS-FASCHINGSUMZUG 2026

Faschingsdienstag, 17. Februar 2026, 14 Uhr

Anmeldungen: 0664/30 30 550 (Rudolf Nagelschmied)

