Feldkirchner Traditionsbetrieb mit Kärntner Landeswappen ausgezeichnet

Große Ehre für einen Traditionsbetrieb: Der Feldkirchner Friseursalon „Intercoiffure Grabnegger“ wurde am Montag mit dem Kärntner Landeswappen ausgezeichnet. Damit würdigt das Land das jahrzehntelange Engagement des Betriebs.

Mit dem Kärntner Landeswappen wurde am Montag, 10. November, der Feldkirchner Traditionsbetrieb „Intercoiffure Grabnegger“ ausgezeichnet. In Vertretung für LH Peter Kaiser und der gesamten Kärntner Landesregierung gratulierten Landesrat Peter Reichmann und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig – er initiierte die Verleihung – ganz herzlich und überreichten in Anwesenheit von Bürgermeister Martin Treffner und Stadträtin Andrea Pecile die hohe Auszeichnung.

Kärntner Landeswappen für Intercoiffure Grabnegger

„Die Unternehmerfamile Grabnegger hat sich als ein wichtiger Lehrlingsausbildungsbetrieb und Arbeitgeber in der Stadt etabliert und wurde dafür auch als erster Betrieb Kärntens ausgezeichnet. Dieses Engagement um unsere Jugendlichen liegt mir als Bildungsreferent natürlich ganz besonders am Herzen und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken“, so Reichmann und weiter: „Dass sich die Familie darüber hinaus in das gesellschaftliche Leben sehr aktiv miteinbringt, zeigt, wie wichtig Traditionsunternehmen nicht nur für die heimische Wirtschaft, sondern auch für das Miteinander in Kärnten sind.“

©Wolfgang Jannach Friseurmeister Norbert Grabnegger

„Norbert Grabnegger und seine Frau Melanie stehen mit ihrem Betrieb für Qualität, Innovation und Beständigkeit – wichtige Werte, die unsere Kärntner Wirtschaft auszeichnen. Dass ein traditionsreiches Familienunternehmen wie Intercoiffure Grabnegger nun das Landeswappen erhält, ist eine verdiente Anerkennung für jahrzehntelanges Engagement und beständige Lehrlingsausbildung. Hier in der Heftgasse treffen sich hohe Handwerkskunst, starker Innovationswille und tatkräftiger Unternehmergeist – ein erfolgreiches Rezept für einen Traditionsbetrieb, der fest in der Region verwurzelt ist“, so Schuschnig im Rahmen der Auszeichnung.

Kärntner Familienbetrieb

In seinem Salon „Intercoiffure Grabnegger“ kümmert sich Grabnegger gemeinsam mit seinem Team seit seinem 21. Lebensjahr nicht nur um das Styling seiner Kundinnen und Kunden, sondern hat auch Freude daran gefunden, sein Wissen in weltweiten Workshops weiter zu geben. Gegründet von UrUr-Opa Albin Grabnegger 1865 führen Melanie und Norbert Grabnegger das Unternehmen mittlerweile in vierter Generation. Es zählt zu den ältesten Betrieben in der Bezirksstadt Feldkirchen und umfasst heute bereits drei Filialen.