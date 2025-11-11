Spittal ehrte besondere Bürger

Im feierlichen Rahmen ehrte Bürgermeister Gerhard Köfer zwei Spittaler Bürger mit dem Ehrenring der Stadtgemeinde Spittal an der Drau: Herbert Haupt und Peter Mörtl. Beide haben das politische, gesellschaftliche und bildungspolitische Leben in Spittal und darüber hinaus maßgeblich mitgestaltet.

Das sind die „Ehrenbürger“

Herbert Haupt war in der Stadtgemeinde Spittal über drei Jahrzehnte hinweg im Gemeinderat tätig, unter anderem auch als 2. Vizebürgermeister. Seine Mitarbeit in zahlreichen Ausschüssen – von Stadtplanung über Finanzen bis hin zu Kultur und Sport – zeigt sein breit gefächertes Engagement. Auf Bundesebene war Haupt von 1986 bis 2006 in verschiedenen politischen Spitzenfunktionen tätig, u. a. als dritter Nationalratspräsident, Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen sowie als Vizekanzler. Auch als Anwalt für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderung setzte er sich für mehr Gerechtigkeit ein. Mit der Verleihung des Ehrenrings würdigt die Stadt seine herausragenden Leistungen und seine starke Verbundenheit mit seiner Heimatgemeinde.

30 Jahre im Gemeinderat

Peter Mörtl war insgesamt rund 30 Jahre im Gemeinderat aktiv, davon mehrere Jahre im Stadtrat und auch in der Funktion des Vizebürgermeisters. Als langjähriges Mitglied zahlreicher Ausschüsse – insbesondere im Bildungs-, Sport- und Kulturbereich – engagierte er sich mit besonderem Einsatz für die Jugend und die Zukunftsentwicklung der Stadt. Beruflich wirkte Mörtl als Lehrer und über 15 Jahre als Direktor des heutigen Fritz-Strobl-Schulzentrums. Unter seiner Leitung wurde die Schule zu einer anerkannten Sporthauptschule ausgebaut, die zahlreiche sportliche Talente hervorbrachte. Auch seine Verdienste als administrativer Leiter des Kolpinghauses, dessen Ausbau er maßgeblich vorantrieb, machen ihn zu einer prägenden Persönlichkeit im Bildungsbereich der Stadt.

Drei weitere Persönlichkeiten geehrt

Bürgermeister Gerhard Köfer hat außerdem drei Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße um das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben der Stadt verdient gemacht haben, mit Ehrenurkunden ausgezeichnet: Klaus Raunegger, Barbara Kreiner und Gert Thalhammer.

Weitere Geehrte: DI Klaus Raunegger, MBA 1996 hat Klaus Raunegger als junger Absolvent der technischen Chemie die Produktionsleitung der Firma Merck übernommen und baute das Werk mit innovativer Technologie und unternehmerischer Weitsicht aus. Er gründete als aktives Mitglied der Industriellenvereinigung Kärnten das Regionalforum Oberkärnten zur besseren Vernetzung von Wirtschaft, Bildung und Gemeinden. Besonders hervorzuheben ist auch sein Einsatz bei der Etablierung eines HTL-Zweigs an der HAK Spittal. Barbara Kreiner Seit mehr als drei Jahrzehnten prägt Barbara Kreiner mit der Kulturinitiative „LiteraturPur“ das kulturelle Leben der Stadt mit. Durch ihr unermüdliches Engagement brachte sie zahlreiche renommierte Autorinnen und Autoren nach Spittal und schuf einen Raum für literarischen Austausch auf höchstem Niveau. Gleichzeitig führt sie in vierter Generation die traditionsreiche Buchhandlung Nest am Hauptplatz, die seit 1895 fester Bestandteil der Spittaler Innenstadt ist. Ihre Arbeit verbindet auf besondere Weise kulturelle Vermittlung mit unternehmerischer Beständigkeit. Dr. Gert Thalhammer Mit großer Leidenschaft widmet sich Gert Thalhammer seit über vier Jahrzehnten der Pflege der italienischen Sprache und Kultur. Als Präsident der Dante Alighieri Gesellschaft Spittal-Millstätter See führte er den Verein zu österreichweiter Größe und Bedeutung. Unter seiner Leitung wuchs die Mitgliederzahl auf knapp 1.200 Personen. Darüber hinaus war er über viele Jahre als Lehrer an der HAK Spittal tätig und organisierte Sprachcamps für Jugendliche, um die interkulturelle Bildung zu fördern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 12:06 Uhr aktualisiert