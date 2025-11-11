Wechsel in der AK Völkermarkt: Katharina Uran übernimmt die Führung

Mit 1. November hat die 30-jährige Juristin Katharina Uran die Leitung der Arbeiterkammer-Bezirksstelle Völkermarkt übernommen. Für die gebürtige Völkermarkterin bedeutet diese Funktion nicht nur einen nächsten beruflichen Schritt, sondern auch eine Rückkehr in die eigene Heimatregion.

Volle Energien für die Heimat

Uran war seit April 2022 in der Abteilung Sozialpolitik und Recht der Arbeiterkammer Kärnten tätig und verfügt über umfassende Erfahrung im Arbeitsrecht. Diese möchte sie nun gezielt vor Ort einsetzen. „Ich freue mich darauf, mich mit voller Energie für die Anliegen der Beschäftigten in meiner Heimat einzusetzen“, sagt Uran. Besonders wichtig ist ihr die enge Zusammenarbeit mit Betriebsräten sowie regionalen Behörden und Institutionen, um die Interessen der Arbeitnehmer bestmöglich zu vertreten.

Bringt Expertise mit

Die Übernahme erfolgt nach dem unerwarteten Tod des bisherigen Bezirksstellenleiters Andreas Golob im April dieses Jahres. AK-Präsident Günther Goach betont die Bedeutung der Neubesetzung: „Nach dem viel zu frühen Tod unseres geschätzten Bezirksstellenleiters Andreas Golob im April dieses Jahres freue ich mich sehr, dass wir mit Katharina Uran eine hervorragend ausgebildete Juristin für diese wichtige Position gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass sie die Interessen unserer Mitglieder im Bezirk Völkermarkt mit großem Engagement vertreten wird.“ Auch AK-Direktorin Susanne Kißlinger und AK-Direktorin-Stellvertreterin Irene Hochstetter-Lackner unterstreichen diese Einschätzung: „Katharina Uran ist nicht nur fachlich bestens qualifiziert, sondern auch tief in der Region verwurzelt. Ihre Expertise im Arbeitsrecht und ihre Begeisterung für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen sie zur idealen Besetzung.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 13:45 Uhr aktualisiert