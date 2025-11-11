E-Scooter-Unfall in Spittal: 28-Jähriger wurde ins Klinikum geflogen

Ein 28-Jähriger stürzte am Dienstagmorgen mit seinem E-Scooter in Spittal an der Drau schwer. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Einsatz in den frühen Morgenstunden: Am Dienstag kam es gegen 7:30 Uhr in Spittal an der Drau zu einem schweren E-Scooter-Unfall. Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal stürzte aus bislang unbekannter Ursache mit seinem E-Scooter ,das teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

Unfallhergang noch unklar

Der Mann war nach dem Sturz nicht ansprechbar. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde er mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber „RK1“ ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der genaue Unfallhergang konnte vor Ort zunächst nicht geklärt werden. Die Behörden haben weitere Ermittlungen eingeleitet.