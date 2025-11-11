In Wolfsberg: Über 30 Ehrenamtliche wurden für ihre Leistungen belohnt

Mehr als 30 engagierte Ehrenamtliche in Wolfsberg bringen sich freiwillig für die Gemeinschaft ein. Die Stadtgemeinde bedankt sich jetzt offiziell für ihr wertvolles soziales Engagement.

Über 30 ehrenamtliche Helfer setzen sich in Wolfsberg mit großem Einsatz für soziale Projekte ein. Sie arbeiten im Kost-Nix-Laden, betreuen die öffentlichen Bücherzellen und reparieren beim beliebten Repair Café kaputte Gegenstände – damit tragen sie aktiv zu einem starken Miteinander in der Stadt bei und bereichern das soziale Leben vor Ort.

Gemeinsames Essen als Dank

Als Zeichen der Wertschätzung lud die Stadtgemeinde Wolfsberg die Ehrenamtlichen inzwischen zu einem gemeinsamen Essen ins Restaurant „Zur großen Mauer“ ein. „Ihr leistet einen unschätzbaren Beitrag für das soziale Zusammenleben in Wolfsberg und verdient höchsten Respekt und Dank“, betonte Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ). Auch Stadtrat Christian Stückler würdigte das Engagement: „Ohne die vielen helfenden Hände wäre vieles in unserer Stadt nicht möglich. Ihr zeigt, was gelebte Solidarität wirklich bedeutet.“

