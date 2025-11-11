Unfall bei Holzarbeiten in Brückl: Mann (33) von Baum getroffen

Bei Holzarbeiten in Brückl kam es zu einem schweren Unfall: Ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit wurde von einem fallenden Baum am Bein getroffen und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Dienstagmittag, dem 11. November 2025, war in einem Wald bei Brückl (Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten) ein Team mit Holzarbeiten beschäftigt. Ein 48-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Völkermarkt bediente einen sogenannten Harvester, eine Maschine, die Bäume greift, schneidet und verarbeitet. Zeitgleich schnitt ein 33-jähriger Kollege aus dem Bezirk St. Veit mit der Motorsäge Fallkerben in einen Baum.

Baum stürzt unerwartet

Als der Harvester den Baum in die vorgesehene Richtung drückte und anschließend losließ, fiel dieser zu Boden und traf dabei den 33-Jährigen am Bein. „Der Verletzte konnte nicht mehr selbstständig aufstehen und wurde schließlich mittels Seilbergung durch den Rettungshubschrauber C 11 geborgen und ins UKH Klagenfurt geflogen“, heißt es vonseiten der Beamten. Neben der Polizei und dem Rettungsteam standen auch die Feuerwehren Pischeldorf und St. Filippen im Einsatz.