16-Jährige fällt auf Geldgeschenk-Masche rein – tausende Euro weg

Eine 16-Jährige aus dem Bezirk Völkermarkt wurde Opfer eines perfiden Online-Betrugs. Sie glaubte an einfache Geldgeschenke fürs Liken von Posts – und verlor dabei mehrere tausend Euro. Die Polizei ermittelt.

Im Bezirk Völkermarkt ist eine 16-Jährige Opfer eines perfiden Online-Betrugs geworden. Ende Oktober klickte sie auf einer Social-Media-Plattform auf einen Werbelink, der schnelle Geldgeschenke für das Liken von Beiträgen versprach. Was zunächst wie ein unkompliziertes Extra-Einkommen aussah, entwickelte sich rasch zur Falle.

Versprochene Zahlungen blieben aus

Zu Beginn erhielt die Jugendliche tatsächlich 100 Euro, nachdem sie Beiträge geliked hatte. Dieser erste Zahlungseingang diente offenbar dazu, Vertrauen aufzubauen. In der Folge wurde ihr suggeriert, dass für das „Freischalten“ weiterer Geldgeschenke Zahlungen nötig seien. In zehn einzelnen Überweisungen transferierte sie daraufhin mehrere tausend Euro auf ein ausländisches Bankkonto. Die versprochenen weiteren Auszahlungen blieben jedoch aus. Als das Opfer misstrauisch wurde, war der verwendete Werbelink bereits gelöscht. Der Betrugsfall wurde zur Anzeige gebracht, die Ermittlungen laufen derzeit unter Einbindung von spezialisierten IT-Ermittlern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 18:20 Uhr aktualisiert