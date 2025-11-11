Neuer Meridiem Trail verbindet Wien mit den Kärntner Seen

Der Meridiem Trail verbindet Wien mit den Kärntner Seen auf rund 600 Kilometern Radweg durch Natur, Kultur und Kulinarik. Ab Jänner 2026 sind GPS-Navigation, Unterkünfte und aktuelle Routentipps online verfügbar.

Radfahrer dürfen sich freuen: Mit dem Meridiem Trail entsteht eine neue, rund 600 Kilometer lange Radroute von Wien bis Villach. Auf zwölf Etappen führt die Strecke durch beeindruckende Landschaften, kulturelle Zentren und kulinarische Hotspots – bis in den sonnigen Süden Kärntens. In Kärnten angekommen verläuft der Trail dann durch die Regionen Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal, Klagenfurt am Wörthersee, Wörthersee-Rosental sowie Villach – Faaker See – Ossiacher See. Entlang der Drau führt die Route von Lavamünd über Völkermarkt und den Klopeiner See bis nach Klagenfurt, weiter entlang des Wörthersees und Faaker Sees bis zum Hauptplatz in Villach.

Tourismus soll vom Koralmtunnel profitieren

Der Meridiem Trail soll Menschen und Regionen verbinden – von der Donau bis zu den Kärntner Seen – und soll nachhaltiges Reisen in Österreich erlebbar machen. Von Wien aus verläuft die Route über bestehende Radwege bis in die Draustadt Villach – von dort lässt sich die Reise nahtlos entlang des Ciclovia Alpe Adria Radweges Richtung Salzburg oder weiter bis zur Adria fortsetzen. Durch die Eröffnung des Koralmtunnels zwischen der Steiermark und Kärnten entstehen künftig zahlreiche neue Kombinationsmöglichkeiten für An- und Rückreise.

©Martin Hofmann Ziel ist es, die Menschen noch mehr mit der eigenen Region zu verbinden.

Regionale Wertschöpfung steht im Mittelpunkt

Initiiert wurde das Projekt von Christian Kresse, Geschäftsführer von „das Kresse C“, mit dem Ziel, den nachhaltigen, regional verankerten Radtourismus zu fördern. Der Trail steht für bewusstes Reisen, regionale Wertschöpfung und die Verbindung von Kultur, Natur und Bewegung. Die beteiligten Regionsgeschäftsführer Robert Karlhofer, Helmuth Micheler, Peter Peschel und Georg Overs zeigen sich erfreut: „Kaum eine andere Reisesparte kann auf solche Wachstumszahlen verweisen wie der Radtourismus im Allgemeinen und das Fernradfahren im Besonderen. Wir erwarten im ersten Jahr mindestens 10.000 Nutzer – beim Ciclovia Alpe Adria Radweg sind es über 100.000.“

