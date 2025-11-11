Kaiser heizt Spekulationen an – LH-Wechsel schon früher?

Das muss man erst mal sacken lassen: Kaiser meinte in seiner Begrüßung und gleichzeitigen „Amtsübergabe“ an die etwa 100 erschienenen Narren der verschiedensten Kärntner Gilden, dass er sich im Gegensatz zu den vergangenen Jahren „nicht mehr so sicher sei, ob er am Aschermittwoch auch zurückkehren werden.“ Zur Erklärung: Der Aschermittwoch fällt im Jahr 2026 auf den 18. Februar. Das ist erstens ein sehr kurzer Fasching und wäre zweitens um einiges früher als es bisher für einen Wechsel von Kaiser zu Daniel Fellner in der Funktion eines Landeshauptmannes kolportiert wurde. Da war bis dato stets von März die Rede. Auch Anfang April wäre übrigens eine Variante, weil Kaiser auch an einem Gründonnerstag im Jahr 2013 angelobt worden war. Und 2026 fällt der Gründonnerstag auf den 2. April. Wenn Peter Kaiser jetzt schon meint, er sei sich seiner Rückkehr noch vor dem Aschermittwoch nicht sicher, kann Kärnten auf einen politisch durchaus überraschenden Hochwinter zusteuern. Kaiser: „Ich werde in der Fastenzeit in mich gehen und darüber nachdenken.“