Landesförderung für modernisierten Spielplatz in Spittal an der Drau

Spittal an der Drau bekommt einen neuen Treffpunkt für Kinder und Familien: Der Spielplatz Edling wird modernisiert und erweitert – das Land Kärnten unterstützt das Projekt mit 60.000 Euro.

Der Spielplatz Edling in Spittal an der Drau wird in den kommenden Monaten umfassend neugestaltet und erweitert – mit Unterstützung des Landes Kärnten. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) übergab Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) kürzlich eine Förderzusage in Höhe von 60.000 Euro. Insgesamt fließen mehr als 100.000 Euro in die Modernisierung des beliebten Freizeitortes.

Spielstätte als wichtiger Treffpunkt

„Spielplätze sind nicht nur Erlebnisorte für unsere Kleinsten, sondern wichtige Treffpunkte in unseren Gemeinden und Städten. Mit den Investitionen in die Neugestaltung des Spielplatzes Edling verbessern wir das Freizeitangebot für Kinder und Familien und stärken so die Lebensqualität in der Stadt Spittal“, sagt Gruber, der das Projekt aus dem Orts- und Regionalentwicklungsreferat unterstützt.

Neuanschaffungen sowie Sanierungsarbeiten

Der neue Spielplatz wird besonders kinder- und familienfreundlich gestaltet: Neue Spielgeräte für verschiedene Altersgruppen werden angeschafft, bestehende Anlagen wie der Turm mit Rutsche saniert und sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Durch die Gliederung in Alterszonen wird das Gelände übersichtlich gestaltet, sodass altersgerechtes Spielen ebenso möglich ist wie eine einfache Beaufsichtigung durch Eltern oder Begleitpersonen. Zusätzlich sorgen neue Sitzgelegenheiten, ein Trinkbrunnen und schattenspendende Bäume für mehr Komfort und Aufenthaltsqualität. In den Wintermonaten kann die zentrale Fläche zudem als Eislaufplatz genutzt werden. Die Umsetzung erfolgt durch die Kärntner Firma Katz & Klump. Die Fertigstellung ist für Ende April 2026 geplant.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 20:23 Uhr aktualisiert