Polizeihubschrauber über Micheldorf: Trainingsflüge und kurze Fahndung

Kreisender Hubschrauber über Micheldorf: Trainingsflüge der Polizei sorgten am Dienstag für Aufsehen – ein kurzer Einsatz bei St. Veit an der Glan blieb folgenlos.

Die Sichtungen sorgten für Aufregung, doch größtenteils handelte es sich um Trainingsflüge.

Die Sichtungen sorgten für Aufregung, doch größtenteils handelte es sich um Trainingsflüge.

Am Dienstagabend meldete ein aufmerksamer Leser der 5 Minuten-Redaktion einen kreisenden Hubschrauber über Micheldorf. Auf Nachfrage bei der Landespolizeidirektion Kärnten stellte sich heraus, dass an diesem Tag reguläre Polizeitrainingsflüge stattfanden.

Übung und echter Einsatz

Spannend wurde es zusätzlich: Zwischenzeitlich gab es einen Einsatz in der Nähe von St. Veit an der Glan. Gegen 18 Uhr bemerkte ein älteres Ehepaar einen möglichen Einbruch. Der Polizeihubschrauber wurde im Zuge der Fahndung eingesetzt, die jedoch kurz darauf wieder beendet wurde, da sich der Verdacht nicht bestätigte. Die Polizei betonte aber gegenüber 5-Minuten, dass es sich bei dem kreisenden Hubschrauber überwiegend um Trainingsflüge handelte.

Erzähle auch du deine Geschichte Die 5 Minuten Redaktion liebt ihre Leser/innen und deren Geschichten. Hast du etwas zu erzählen, das die Österreicher bewegt? Schreibe uns per Mail an redaktion@5min.at. Wir freuen uns auf deine Nachricht!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2025 um 21:53 Uhr aktualisiert