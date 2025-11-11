Skip to content
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Wald in Kärnten.
In Kärnten dominiert die Sonne. Nur im Klagenfurter Becken bleibt Nebel länger.
Kärnten
11/11/2025
Prognose

Sonne satt in Kärnten – Nebel nur im Klagenfurter Becken

Kärnten darf sich am Mittwoch auf strahlenden Sonnenschein freuen. Nur im Klagenfurter Becken hält sich der Nebel etwas länger.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Der Mittwoch (12. November 2025) bringt in Kärnten freundliches Herbstwetter mit viel Sonne. „Abseits von regionalen Frühnebelfeldern gibt es meist strahlenden Sonnenschein, nur ein paar Schleierwolken zieren den Himmel“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Lediglich im östlichen Klagenfurter Becken kann es bis über Mittag nebelig-trüb bleiben. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -3 und +1 Grad, tagsüber werden 8 bis 13 Grad erreicht.

