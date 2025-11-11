Sonne satt in Kärnten – Nebel nur im Klagenfurter Becken

Kärnten darf sich am Mittwoch auf strahlenden Sonnenschein freuen. Nur im Klagenfurter Becken hält sich der Nebel etwas länger.

Der Mittwoch (12. November 2025) bringt in Kärnten freundliches Herbstwetter mit viel Sonne. „Abseits von regionalen Frühnebelfeldern gibt es meist strahlenden Sonnenschein, nur ein paar Schleierwolken zieren den Himmel“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Lediglich im östlichen Klagenfurter Becken kann es bis über Mittag nebelig-trüb bleiben. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -3 und +1 Grad, tagsüber werden 8 bis 13 Grad erreicht.