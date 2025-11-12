Kärnten: Verkehr mit Abstand größter Verursacher von CO2-Emissionen

In Kärnten ist der Verkehr mit Abstand der größte Verursacher von CO2-Emissionen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten des Umweltbundesamts zeigt.

Gegenüber dem Jahr 1990 weist der Verkehr zudem mit 443.000 Tonnen die größte Zunahme der CO2-Emissionen auf, während der Gebäude- und Energiesektor ihre Emissionen im gleichen Zeitraum stark reduziert haben. Gegenüber dem Jahr 2019 hat Kärnten aber die Verkehrsemissionen deutlich reduziert. Die Mobilitätsorganisation VCÖ betont, dass das Potenzial zur Reduktion der CO2-Emissionen des Verkehrs in Kärnten noch groß ist.

Bundesländer-Vergleich

Mit jährlich 2.535 Kilogramm weist Kärnten im Bundesländer-Vergleich den zweithöchsten CO2-Ausstoß des Verkehrs pro Einwohner auf, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten des Umweltbundesamts zeigt. Zum Vergleich: In Niederösterreich betragen die Pro-Kopf-Verkehrsemissionen 2.520 Kilogramm, im Burgenland sind sie mit 2.660 Kilogramm am höchsten. Vorarlberg hat mit 1.905 Kilogramm die niedrigsten Pro-Kopf-Verkehrsemissionen außerhalb Wiens.

Verkehr macht 53 Prozent von CO2-Emissionen aus

Kärnten ist es gelungen die klimaschädlichen Verkehrsemissionen gegenüber dem Jahr 2019 und gegenüber dem Höchststand im Jahr 2005 deutlich zu verringern, so ein weiteres Ergebnis der VCÖ-Analyse. Im Vergleich zum Jahr 2019 gingen die Pro-Kopf Emissionen um immerhin 540 Kilogramm zurück, im Vergleich zum Jahr 2005 um rund 650 Kilogramm. Aber in Kärnten ist der Verkehr mit Abstand der größte Verursacher von CO2-Emissionen. Mit zuletzt über 1,4 Millionen Tonnen war der Verkehr für 53 Prozent von Kärntens CO2-Emissionen verantwortlich. Und im Vergleich zum Jahr 1990 nahm der CO2-Ausstoß des Verkehrs um 443.000 Tonnen zu, während im gleichen Zeitraum der Energiesektor seine Emissionen um 442.000 Tonnen verringert hat und der Gebäudesektor sogar um 605.000 Tonnen. „Das Potenzial für eine deutliche Reduktion der Treibhausgas-Emissionen des Verkehrs ist in Kärnten groß“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Beim Güterverkehr ist die stärkere Verlagerung auf die Schiene sowie der verstärkte Einsatz von Elektro-Lkw statt Diesel-Lkw sehr wirksam.

Koralmbahn: Verstärkter Umstsieg von Auto auf Bahn

Bei der Personenmobilität wird es mit der Eröffnung der Koralmbahn mit dem neuen Fahrplan im Dezember eine starke Verbesserung des öffentlichen Verkehrsangebots geben, heißt es weiter. Damit ist mit einem verstärkten Umstieg vom Auto auf die Bahn zu rechnen. Umso mehr als mit dem Klimaticket Kärnten der Öffentliche Verkehr um ein Vielfaches günstiger sei als das Auto. Um 430 Euro können ein ganzes Jahr lang Bahn und Bus in Kärnten benützt werden. Legt man das amtliche Kilometergeld zugrunde kommt man mit 430 Euro mit dem Auto lediglich 860 Kilometer weit, das ist weniger als im Schnitt in einem Monat mit einem Auto gefahren wird, verdeutlicht der VCÖ. Zudem seien Anreize wichtig, damit das vorhandene Angebot stärker genutzt wird. Sehr wirksam sei dabei Mobilitätsmanagement von Betrieben, aber auch von Freizeiteinrichtungen sowie bei Veranstaltungen. Auch die Parkraumbewirtschaftung unterstütze den verstärkten Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad.

„Angesichts der Budgetkrise…“

Einen großen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten hat die Siedlungsentwicklung. „Während Zersiedelung zu teurer Autoabhängigkeit führt, ermöglichen die Stärkung der Ortskerne und der Nahversorgung es der Bevölkerung, mehr Alltagswege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen“, erklärt VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Gefordert ist auch die Bundesregierung. Unter anderem sind die klimaschädlichen Subventionen zu reduzieren, heißt es weiter. Österreichweit sei der Verkehr der einzige Sektor, der heute mehr CO2-Emissionen verursacht als im Jahr 1990. Wenn Österreich seine Klimaziele verfehlt, dann müssen um viel Geld Emissionszertifikate gekauft werden. Das Finanzministerium bezifferte im Jahr 2024 die Kosten dafür mit bis zu 4,7 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030. „Angesichts der Budgetkrise und der sich verschärfenden Klimakrise kann es sich Österreich nicht leisten, beim Klimaschutz im Verkehr zu bremsen oder durch den Bau neuer Autobahnen gar den Rückwärtsgang einzulegen“, stellt Schwendinger fest. Der Bau von Autobahnen führt zu mehr Verkehr, wodurch die CO2-Emissionen steigen statt zu sinken.

Kärnten: Verkehr als größter Verursacher von CO2-Emissionen CO2-Ausstoß in Kärnten im Jahr 2023, in Klammer Änderung zum Jahr 1990: Verkehr: 1.443.000 Tonnen (plus 443.000 Tonnen)

Industrie: 809.000 Tonnen (plus 1.000 Tonnen)

Gebäude: 308.000 Tonnen (minus 605.000 Tonnen)

Abfallwirtschaft: 77.000 Tonnen (plus 76.000 Tonnen)

Landwirtschaft: 71.000 Tonnen (minus 35.000 Tonnen)

Energie: 20.000 Tonnen (minus 442.000 Tonnen) Gesamt: 2.728.000 Tonnen (minus 561.000 Tonnen) Quelle: Umweltbundesamt, VCÖ 2025

