Polarlichter über Kärnten: Das sind die schönsten Fotos

In der Nacht auf den heutigen Mittwoch ließen Polarlichter den Kärntner Nachthimmel erstrahlen. Wir haben die schönsten Bilder für euch.

In der Nacht vom 11. auf den 12. November 2025 kam es zu einem außergewöhnlichen Naturschauspiel über Kärnten und Osttirol. Gleich mehrere Stunden lang konnte man das Phänomen mit bloßem Auge erkennen.

Polarlichter über Kärnten

„Ein für die geografische Breite von 47° Nord äußerst seltenes Phänomen“, erklärt David Kaufmann von „Tauernwetter“. Letzte Nacht begann das Spektakel gegen drei Uhr, dann wanderten sie langsam in Richtung Süden und erstrahlten gegen fünf Uhr deutlich erkennbar am Nachthimmel. Beispielsweise in Mallnitz, Mörtschach, Heiligenblut und Bad Kleinkirchheim konnte man die intensiv grün-rötlichen Leuchterscheinungen sehen. Wie es weiter von Kaufmann heißt, sind bis zum 13. und 14. November 2025 weitere Sichtungen möglich.

©Manuel Gruber | Polarlichter über Bad Bleiberg.

Wie entstehen Polarlichter? „Die Polarlichter entstanden durch einen koronalen Massenauswurf der Sonne. G4-Stürme treten statistisch nur etwa 100-mal pro elfjährigem Sonnenzyklus auf. Das Erreichen von G5 Bedingungen (Kp 9) ist noch außergewöhnlicher und ereignet sich durchschnittlich nur etwa 4 mal pro Zyklus“, so der „Tauernwetter“-Experte David Kaufmann. Die bunten Himmelserscheinungen – in unseren Breiten Nordlichter genannt – entstehen, wenn elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre bzw. auf das Erdmagnetfeld treffen. Dort werden Stickstoff- und Sauerstoffatome dann zum Leuchten angeregt.

Wie stehen Chancen auf weitere Polarlichter?

Wie Christian Möstl von der „Geosphere Austria“ Anfang des Jahres auf Anfrage von 5 Minuten betonte, stehen die Chancen auf Polarlichter bis Ende des Jahres auf jeden Fall noch gut. „Bis Ende 2025 sollte es noch ein paar Chancen geben, vielleicht sogar 2026 oder 2027“, so Möstl. Danach legt die Sonne wieder ein paar ruhigere Jahre ein. Weitere Infos dazu findest du hier: Polarlichter über Österreich: Wieso die Chancen auch 2025 gut stehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 08:35 Uhr aktualisiert