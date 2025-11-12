Wölfe geben Trennung von Peter Pacult bekannt

„Nach eindringlichen Gesprächen zwischen Präsident Dietmar Riegler und Cheftrainer Peter Pacult ist man beidseitig zum Entschluss gekommen die Zusammenarbeit zu beenden“, heißt es.

Peter Pacult nicht mehr beim Wolfsrudel

Der 66-jährige Wiener übernahm das Wolfsrudel nach dem Abgang von Dietmar Kühbauer vor etwas mehr als vier Wochen und stand in fünf Spielen als Chefcoach der Wölfe an der Seitenlinie. Nach einer Auftaktniederlage gegen die SV Ried und je einem Sieg in der Bundesliga (gegen den SK Sturm Graz) und im UNIQA ÖFB Cup (nach Verlängerung gegen den SKU Amstetten) folgten jeweils vor heimisches Publikum ein torloses Remis gegen die WSG Tirol und eine Niederlage gegen den TSV Hartberg. „Wir bedanken uns bei Peter für seinen Einsatz bei den Wölfen und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, so der Verein abschließend.