Feuerwehren übten für Ernstfälle im Raum Dreiländereck

Im Abschnitt Dreiländereck wurde auf Grund seiner Größe, 21 Freiwillige und drei Betriebsfeuerwehren, die letzte gemeinsame Funkübung getrennt abgehalten. So war es am Samstag, den 8. November 2025 soweit: ein Teil arbeitete um 14 Uhr die Einsätze ab und der zweite Bereich um 16 Uhr.

Rettungsaktion: Vier Personen von Flammen umgeben

Die Feuerwehren der Gemeinde Arnoldstein und Finkenstein arbeiteten um 14 Uhr im Bereich vom Güterumschlagzentrum in Fürnitz, wobei ein Gebäudebrand im Verwaltungsgebäude der ÖBB zu bewältigen war. Vier Personen wurden von den Flammen eingeschlossen und unter Verwendung von schwerem Atemschutz gerettet. Die Drehleiter der Feuerwehr Arnoldstein unterstützte bei der Personenbergung von außen her.

Verkehrsunfall, Waldbrand und Menschenrettung

Weiters gab es einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen, wo sich zwei Personen befanden, diese rettete man mithilfe eines hydraulischen Rettungsgerätes und übergab sie dem Roten Kreuz. Ein Waldbrand im westlichen Bereich des gesamten Geländes forderte die Feuerwehren mit Kleinlöschfahrzeugen, wobei ein vorbeifließender Bach als Wasserversorgung diente. In kürzester Zeit löschten die eingeteilten Wehren den Brand und schützten somit das umliegende Gelände. Schlussendlich gab es im Gleisbereich einen Waggon mit Gefahrstoffaustritt unter welchem eine Person zu bergen war. Dieses Szenario wurde unter Verwendung des eingesetzten Tunnelrettungszuges abgearbeitet, Menschenrettung, Aufbringen eines Schaumteppichs, Aufbau einer Wasserwand zum Niederschlagen der Gase und Abdichten der Leckage, das waren die Arbeiten in diesem Bereich.

©Abschnittsfeuerwehrkommando Dreiländerecke | Letztes Wochenende kam es im Abschnitt Dreiländereck zu einer großangelegten Funkübung der Feuerwehren.

Zweite Übungseinheit

Bei der zweiten Übungseinheit um 16 Uhr war es im Steinbruch von Kreuth bei Bleiberg

zu einer Kollision von einem größeren Radlader mit einen Personenkraftwagen gekommen. Eine Person war darin verwickelt und schwerstens eingeklemmt, heißt es weiter. Unter Verwendung von einem hydraulischen Rettungssatz wurde der Verletzte aus seiner misslichen Lage befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Der weitere Einsatz war ein Brand eines Wirtschaftsgebäudes im Bereich der Bauernschaft, wo Löschwasser über eine längere Wegstrecke zum Brandobjekt gepumpt werden musste. Es waren mehrere Tragkraftspritzen zu installieren und jede Menge Schlauchmaterial zu verlegen.

Dank an alle Beteiligten

Nach erfolgreicher Abarbeitung der einzelnen Szenarien wurden kurze Schlussbesprechungen mit den Bürgermeistern der einzelnen Gemeinden abgehalten und anschließend alle Beteiligten von unserem Küchenchef „Sigi“ kulinarisch verwöhnt. „Recht herzlicher Dank gilt den zuständigen Bürgermeistern, die mit finanzieller Unterstützung bei der Verpflegung der Einsatzeinheiten zur Stelle waren, dem Österreichischen Roten Kreuz, der Österreichischen Bundesbahn, der Betriebsfeuerwehr ÖBB Villach-Süd mit dem Tunnelrettungszug und allen kleinen Schäfchen, die im Hintergrund bei der Übungsorganisation behilflich waren“, wird abschließend betont.

Teilnehmende Einsatzkräfte 19 Freiwillige Feuerwehren und zwei Betriebsfeuerwehren des Abschnittes Dreiländerecke mit 220 Kameraden und 32 Fahrzeugen

Abschnittsfeuerwehrkommando Dreiländerecke mit zwei Mann

Bürgermeister der Marktgemeinden Arnoldstein, Finkenstein, Nötsch und Bad Bleiberg

Österreichisches Rotes Kreuz mit 2 Mann und einem Fahrzeug

Österreichische Bundesbahn mit Einsatzleiter und Truppe Sigi mit seinem Team

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 09:43 Uhr aktualisiert