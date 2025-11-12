Das ist der neue Cheftrainer des Wolfsrudels

Der RZ Pellets WAC gab heute die einvernehmliche Trennung mit Peter Pacult bekannt und informiert nun darüber, wer das Wolfsrudel übernimmt.

Nach dem Abgang von Dietmar Kühbauer, übernahm Peter Pacult die Cheftrainer-Position beim RZ Pellets WAC. Nach rund vier Wochen informierte der Verein über die einvernehmliche Trennung. Ismail Atalan wurde als neuer Cheftrainer bekannt gegeben.

Ismail Atalan ist neuer Cheftrainer

Der 45-jährige Deutsche übernimmt ab sofort das Ruder im Wolfsrudel und soll die Wölfe zurück in die Erfolgsspur führen. Der gebürtige Kurde coachte in der vergangenen Spielzeit den Kapfenberger SV und führte die Falken nach einigen schwierigen Spielzeiten auf den dritten Tabellenplatz, was ihm die Auszeichnung zum Trainer des Jahres der 2. Liga bescherte. Nichtsdestotrotz verließ Atalan den Kapfenberger SV nach der Saison auf Grund von Differenzen in der sportlichen Zielsetzung auf eigenen Wunsch. Bereits zuvor sorgte der ausgebildete Finanzfachkaufmann mit dem deutschen Regionalligisten Sportfreunde Lotte durch den erstmaligen Aufstieg in die 3. deutsche Liga und den Einzug ins DFB-Pokal Viertelfinale für Furore.

Morgen erste Trainingseinheit

Bereits am morgigen Donnerstag ab 14.30 Uhr leitet Atalan seine erste Einheit als Cheftrainer bei den Wölfen. Ismail Atalan betont: „Ich freue mich sehr, nach Österreich zurückzukehren und neuer Trainer des Wolfsberger AC zu sein. Die Gespräche mit dem Präsidenten waren sehr konstruktiv und haben mir auch menschlich ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich die Jungs persönlich kennenzulernen und mit dem Wolfsrudel gemeinsam loszulegen.“