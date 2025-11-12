Kärntens Nachwuchsruderer überzeugten in Italien mit Spitzenleistungen

Beim Ländervergleichskampf in San Giorgio (Italien) zeigte der Ruderer-Nachwuchs aus Kärnten was er drauf hat und beendete die Saison erfolgreich.

Die Nachwuchsruderer einer Kärntner Auswahlelite sorgten beim internationalen 7-Länderkampf 2025 in San Giorgio (Italien) für einen glänzenden Abschluss der Rudersaison. Bei der traditionsreichen Regatta „Esagonale“ zeigten Kärntens Talente beeindruckende Leistungen und sicherten sich neben vielen hervorragenden Plätzen sogar Gold und Silber.

Großartiges Ende der Rudersaison

Der Bewerb bringt jedes Jahr die besten Nachwuchsruderer aus Kärnten, Wien, Oberösterreich, Salzburg, Friaul, Venetien, Slowenien und Kroatien zusammen. Anamaria Pogacar (Ruderverein Villach) ergatterte die Goldmedaille im Schülerinnen-Einer. Ihre Teammitglieder Sam Mc Gruth (zweiter Platz Schüler) und Eva Buchacher (vierter Platz Juniorinnen) erkämpften sich damit hervorragende Plätze im enorm großen und talentierten Starterfeld. Der Villacher Spitzentrainer Maurizio Kusej ist stolz auf seine Mannschaft – und ganz besonders auf seine „Goldmarie“ Anamaria Pogacar. „Unsere jungen Athletinnen und Athleten haben heuer bewiesen, dass Engagement, Teamgeist und Trainingsdisziplin sich auszahlen“, so Kusej zu den tollen Ergebnissen. Mit Gold, Silber und unbändigem Willen beendet Kärnten eine erfolgreiche Saison und blickt voller Motivation in die Zukunft.

©zVg. Am Foto: Die stolze Anamaria Pogacar (Ruderverein Villach) mit ihrer Goldmedaille Schülerinnen-Einer.