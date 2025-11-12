Marcel (18) kann nicht essen und gehen: Bekommt Einberufung zur Stellung

„Ich bin fassungslos“, sagt Mama Ingrid Findenig aus Lavamünd (Bezirk Wolfsberg in Kärnten). Sie sagt im 5 Minuten Interview, dass es frustrierend ist, dass die öffentlichen Stellen nicht miteinander kommunizieren. „Ich stehe früh auf, ziehe Marcel an, püriere sein Essen, fahre ihn zu Ärzten oder zur Schule und falle am Abend erschöpft ins Bett. Trotzdem sind wir seit 18 Jahren immer mit dem gleichen Wahnsinn konfrontiert: Diagnosen vorlegen und beweisen, dass Marcel wirklich schwer behindert ist und nichts machen kann.“ Sie wünscht sich eine Änderung bei den Nachweispflichten, der Gesetze in Österreich und, dass Behörden und Infrastrukturen untereinander besser kommunizieren, also vernetzt sind. „Ich muss ehrlich sagen, ich bin seit 18 Jahren immer unter Dauerstress. Ich komme nie zur Ruhe.“

Immer wieder Stolpersteine

Als die Kärntnerin schwanger war, hatte die Frauenärztin schockierende Nachrichten, den sie entdeckte, dass im Gehirn von Marcel ein Vehikel fehlte. Die werdende Mutter machte sich bereit, dass ihr Kind nicht gesund auf die Welt kommen würde. „Die Geburt war ein Alptraum. Nach dem Kaiserschnitt kam kein Schrei und ich habe sofort gespürt: Irgendetwas stimmt ganz und gar nicht. Ich wollte mein Kind sehen und die Mitarbeiter des Krankenhauses haben mir Marcel nicht gezeigt. Nach ein paar Stunden durfte ich ihn erst sehen und ich erfuhr, dass die Nabelschnur um ihn gewickelt war. Marcel sah schlimm aus, ich habe mich sehr erschrocken.“ Dann kam die Frage, die ihr heute noch das Blut in den Adern gefrieren lässt: „Möchten Sie die Formulare für die Pflegefamilie unterschreiben? Ich antwortete, egal wie schlimm alles ist, das ist mein Kind – das bleibt bei mir. Und das war eine gute Entscheidung.“ Marcel, heute 18 Jahre alt, durfte bei seinen Eltern leben. Sie opfern sich für seine Pflege auf. Ein Leben wie es andere Familien kennen: Undenkbar. „Es war absolut klar – wir haben uns entschieden. Mein Partner geht arbeiten, ich bleibe bei Marcel zuhause.“

18 Jahre Dauerstress

Danach ging es los: Laufend Therapien, Krankenhaus- und Arztbesuche. Marcel schrie fast zwei Jahre lang durch, bis er davon klatschnass war. In aller letzter Minute kam es zur Operation: Der Druck in seinem Kopf war zu groß, dass der kleine Junge vor Schmerzen schrie.

Gesellschaft macht es der Familie schwer

„Von der Geburt weg, war ich in einer Dauerstressphase. Heute frage ich mich oft, wie ich das alles geschafft habe. Alleine im Winter dauert das Anziehen ewig, dass kann sich niemand vorstellen. Ich muss das Essen kochen – alles muss pürriert sein. Das Essen geben und Trinken dauert Stunden man braucht viel Geduld und Liebe.“ Wenn dann jemand meint, Ingrid Findenig hat es gut, bekommt für die Pflege Geld und kann Zuhause bleiben, bei solchen Aussagen steigen ihr die Tränen in die Augen.

Auf Schulpflicht folgt Pflicht zur Berufsausbildung

„Bei einem schwerstbehinderten Kind, das müssen sie sich vorstellen, der selbst nichts kann, sagt der österreichische Staat, er muss acht Stunden untergebracht sein. In einer Tagesstätte zum Beispiel. Aber ich wollte ja, dass er bei mir bleibt. Das hat mich in den letzten 18 Jahren am meisten fassungslos gemacht: Schul- und Berufsausbildungspflicht“, und die Kärntnerin dachte sich weiter: „Jetzt reicht es. Das ist der Gipfel. Dass er von 16 bis 18 eine Berufsausbildungspflicht machen müsste, hat mich sprachlos gemacht. Man kann nicht verstehen, wie schwere Fälle wie Marcel zwei Jahre eine Berufsausbildung machen müssen. Danach kamen notarielle Wege für die Erwachsenenvertretung. Vieles ist zu bürokratisch, es ist zu wenig Austausch zwischen den einzelnen Infrastrukturen.“

Marcel erhält den Befehl zur Stellung

„Ich bin immer in einer Beweispflicht, obwohl ich den ganzen Tag Dauerstress habe. Nun kam am 18. Geburtstag der Befehl zur Stellung beim Österreichischen Bundesheer. Ich muss da um halb 7 in der Früh antanzen. Alle Arztbriefe schicken, den Behindertenpass und -ausweis. Wieder nachweisen, dass Marcel wirklich krank ist, obwohl ein Blick genügt, um das zu erkennen.“ Dann der Brief: Er ist untauglich. Sie versteht nicht, warum es immer diese Stolpersteine geben muss. „Ich wünsche mir, dass die Behörden beziehungsweise die Stellen der Republik besser und mehr untereinander kommunizieren. Das alles muss nicht sein.“

Wunsch an den Staat: Sonderregelungen

Sie wünscht sich eine Sonderregelung für schwere Fälle. „Ich sehe ein, Menschen mit Behinderungen, die etwas können, dürfen und sollen einen Beruf ausüben. Aber Marcel kann nichts, außer den anderen dabei zusehen – das ist ja nicht schön für ihn. Wir haben genug Sorgen und genug um die Ohren. Ich muss immer beweisen, dass Marcel wirklich eine schwere Behinderung hat. Diese wertvolle Zeit fehlt mir bei meinem Sohn. Was lautet ihr größter Wunsch? „Drei Tage in der Therme – nur für mich und, dass man die Gesetze ändert. Mich macht das so wütend: Viele verstehen nicht, dass du für dein Kind Tag und Nacht da bist. Die ganze Zeit müssen wir Formulare vorlegen – es ist nicht leicht, das ist frustrierend. Es ist zusätzlicher Stress, der nicht sein müsste.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 12:11 Uhr aktualisiert