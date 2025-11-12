Skip to content
Region auswählen:
/ ©Kärntner Volkspartei / Helge Bauer
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Portraitfoto von Martin Gruber ÖVP
Im Gespräch mit 5 Minuten weist Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber vor allem auf Wien hin.
Kärnten
12/11/2025
Budgetkrise

Gruber: „Es liegt an Wien“

Die verheerenden Budgetzahlen des Bundes und der Versuch von Finanzminister Marterbauer, diese auch mit den Finanznöten der Länder zu begründen, wird von Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) zurückgewiesen.

von Fritz Kimeswenger Fritz Kimeswenger
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Im Gespräch mit 5 Minuten weist Gruber vor allem auf Wien hin. „Ein erheblicher Anteil der zusätzlichen Milliardenabgänge geht auf das Konto der Bundeshauptstadt“, so Gruber.

„Die waren offenbar nicht in der Lage…“

Aber auch die Beamten im Finanzministerium kommen bei Gruber nicht besonders gut weg. „Die waren offenbar nicht in der Lage, die Budgetzahlen der Länder richtig zusammenzuzählen.“ Kärnten, so der Landesvize, sei jedenfalls nicht an den explodierenden Minus zahlen schuld. Gruber: „Aber wie genau hat man im Ministerium gearbeitet?“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: