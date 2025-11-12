Gruber: „Es liegt an Wien“

Die verheerenden Budgetzahlen des Bundes und der Versuch von Finanzminister Marterbauer, diese auch mit den Finanznöten der Länder zu begründen, wird von Kärntens Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) zurückgewiesen.

Im Gespräch mit 5 Minuten weist Gruber vor allem auf Wien hin. „Ein erheblicher Anteil der zusätzlichen Milliardenabgänge geht auf das Konto der Bundeshauptstadt“, so Gruber.

„Die waren offenbar nicht in der Lage…“

Aber auch die Beamten im Finanzministerium kommen bei Gruber nicht besonders gut weg. „Die waren offenbar nicht in der Lage, die Budgetzahlen der Länder richtig zusammenzuzählen.“ Kärnten, so der Landesvize, sei jedenfalls nicht an den explodierenden Minus zahlen schuld. Gruber: „Aber wie genau hat man im Ministerium gearbeitet?“