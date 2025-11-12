Modernes Bauwerk stärkt Hochwasserschutz und verbindet Gemeinden

Zwei Jahre nach den Hochwasserereignissen 2023 wurde am Mittwoch die neue Müllnerner Brücke feierlich eröffnet. LHStv. Martin Gruber (ÖVP) und LR Daniel Fellner (SPÖ) nahmen an der Zeremonie teil. Das moderne Bauwerk verbindet wieder Müllnern und Drabunaschach. Die Bauarbeiten begannen im Sommer und wurden kürzlich abgeschlossen. Das Land Kärnten unterstützte das Projekt mit über 400.000 Euro, rund 300.000 Euro aus dem Agrarreferat und 100.000 Euro aus der Gemeindeabteilung. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 830.000 Euro.

Statements aus der Landespolitik

„Heute ist ein besonderer Tag für die Region. Die Müllnerner Brücke verbindet nicht nur zwei Ufer, sondern zwei Gemeinden, die in herausfordernden Zeiten Seite an Seite gestanden sind. Wir feiern heute nicht nur die Eröffnung einer neuen Brücke – wir feiern ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, Zuversicht und gemeinsame Verantwortung. Durch die Fertigstellung sind kurze Wege für die Bevölkerung, unsere Einsatzkräfte und die regionale Landwirtschaft wieder sichergestellt. Jeder Euro, der in Sicherheit, Lebensqualität und in unseren ländlichen Raum fließt, ist gut investiert“, so LHStv. Martin Gruber. „Nach den schweren Hochwassern ist es ein gutes Gefühl zu sehen, wie rasch und professionell dieses wichtige Verbindungsstück wiederhergestellt wurde. Die neue Brücke sorgt nicht nur für eine sichere Verbindung zweier Gemeinden, sie stärkt auch das Vertrauen der Menschen in ihre Region und zeigt, dass wir in Kärnten auf verlässliche Infrastruktur setzen, gerade auch in herausfordernden Zeiten“, ergänzte LR Daniel Fellner.

©Büro LHStv. Gruber/Gamper Ebenso soll die neue Brücke den Hochwasserschutz verbessern.

Verklausungsrisiko deutlich reduziert

Die alte Holzbrücke von 1963 wurde bei den Hochwassern 2023 zerstört und musste abgerissen werden. Mit Unterstützung des Landes Kärnten (400.000 Euro), des Katastrophenfonds des Bundes (415.000 Euro) und der Gemeinden Sittersdorf und Gallizien (rund 115.000 Euro) entstand ein moderner Stahlbetonbau mit 30 Metern Spannweite. Ohne Brückenpfeiler verbessert er die Abflusssituation und senkt das Risiko von Verklausungen deutlich.