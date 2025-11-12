Kollision bei Kreuzung: Beifahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Fratresstraße erlitt eine 58-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Zwei Autos kollidierten im Kreuzungsbereich bei Lurnbichl.

Eine Beifahrerin wurde Grades verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.

Am Mittwochnachmittag, 12. November, lenkte ein 31-jähriger Mann seinen PKW auf der Fratresstraße (L 10) von Spittal an der Drau kommend in Richtung Karlsdorf. In einem Kreuzungsbereich auf Höhe Lurnbichl bog zur selben Zeit ein 61-jähriger Mann mit seinem PKW in die Fratresstraße ein und es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

Beifahrerin verletzt

Dabei wurde die 58-jährige Beifahrerin des einbiegenden PKW unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Die durchgeführten Alkomatentests verliefen negativ. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Lieserbrücke.