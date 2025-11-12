Skip to content
/ ©5 Minuten
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Kärntner Feuerwehren tagsüber bei einem Einsatz
In St. Veit geriet ein Traktor in Brand.
St. Veit an der Glan
12/11/2025
Feuerwehr im Einsatz

Traktor fängt Feuer bei Startversuch – 85-Jähriger entkommt unverletzt

Der Mann wollte den Traktor im Rollen starten, als dieser plötzlich Feuer fing. Er konnte flüchten und wurde nicht verletzt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)

Ein 85-Jähriger wollte einen Traktor bei einer Landwirtschaft im Bezirk St. Veit an der Glan (Kärnten) in Betrieb nehmen. Doch dann kam alles anders: Der Motor startete nicht wie gewöhnlich, deshalb versuchte er, die Zugmaschine bergabwärts anrollen zu lassen. Während eines Startversuchs kam es plötzlich zu einer Rauchentwicklung, und das Fahrzeug begann zu brennen. Der Mann konnte sofort flüchten und wurde nicht verletzt. Die alarmierten Feuerwehren Passering, Kappel am Krappfeld und Launsdorf konnten den Brand schnell löschen. Der Traktor wurde stark beschädigt. Warum er in Brand geriet, wird jetzt ermittelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 20:36 Uhr aktualisiert
