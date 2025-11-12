Traktor fängt Feuer bei Startversuch – 85-Jähriger entkommt unverletzt

Der Mann wollte den Traktor im Rollen starten, als dieser plötzlich Feuer fing. Er konnte flüchten und wurde nicht verletzt.

Ein 85-Jähriger wollte einen Traktor bei einer Landwirtschaft im Bezirk St. Veit an der Glan (Kärnten) in Betrieb nehmen. Doch dann kam alles anders: Der Motor startete nicht wie gewöhnlich, deshalb versuchte er, die Zugmaschine bergabwärts anrollen zu lassen. Während eines Startversuchs kam es plötzlich zu einer Rauchentwicklung, und das Fahrzeug begann zu brennen. Der Mann konnte sofort flüchten und wurde nicht verletzt. Die alarmierten Feuerwehren Passering, Kappel am Krappfeld und Launsdorf konnten den Brand schnell löschen. Der Traktor wurde stark beschädigt. Warum er in Brand geriet, wird jetzt ermittelt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 20:36 Uhr aktualisiert