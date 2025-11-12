Schnelle Verbindung zwischen Wien und Kärnten ab 2030 mit dem Zug

Zugreisen werden kürzer: Ab 2030 verkürzt der Semmering-Basistunnel die Zugfahrt zwischen Klagenfurt und Wien auf nur 2 Stunden und 40 Minuten.

Mit der Koralmbahn werden Wien und Kärnten enger vernetzt – ab 2030 verkürzt der Semmering-Basistunnel die Reisezeit erheblich.

Mit der Koralmbahn werden Wien und Kärnten enger vernetzt – ab 2030 verkürzt der Semmering-Basistunnel die Reisezeit erheblich.

Ab 14. Dezember fährt man mit der Koralmbahn in 41 Minuten von Klagenfurt nach Graz. Ab 2030 soll der Semmering-Basistunnel die Zugfahrt nach Wien auf 2 Stunden und 40 Minuten verkürzen. Über diesen „Gamechanger“ diskutierten am Mittwoch rund 150 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Startups bei „Kärnten Connects Wien“ im Parlament. Auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und ÖBB-Chef Andreas Matthä waren dabei.

„Wien und Kärnten gehören zusammen“

Kaiser betonte die engen Verbindungen zwischen Kärnten und Wien: „Wien ist mit rund 80.000 hier lebenden Kärntnerinnen und Kärntnern die zweitgrößte Stadt Kärntens.“ Der Semmering-Basistunnel werde die Zeit verkürzen – „Zeit, das einzige nicht vermehrbare Gut“. „Ich habe nur eine einzige Bitte: Nutzen wir diese immensen Chancen gemeinsam. Schlagen wir dem Dauerpessimismus ein Schnippchen.“ Bürgermeister Ludwig hob hervor: „Und die Verbindung der Menschen ist das Wichtigste.“ Er betonte die Vernetzung mit angrenzenden Regionen und die Weitergabe des demokratischen Modells an kommende Generationen. „Wien und Kärnten gehören zusammen.“

©LPD Kärnten/Clemens Schmiedbauer LH Peter Kaiser (l.) mit Bürgermeister Michael Ludwig.

Dutzende Vertreter waren anwesend

ÖBB-Chef Matthä bezeichnete den Ausbau der Südstrecke und die Koralmbahn als epochal: „Sie wird die Lebensrealitäten der Menschen verändern.“ Neue Arbeits- und Wohnmöglichkeiten entstünden, Universitäten von Klagenfurt und Graz kämen in Pendlerdistanz. Gäste kamen unter anderem von RegioPlan, Kelag, der Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer, BABEG, Anexia, Hotels, Wirtschaftsministerium, Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal und Weissensee sowie Investment-Experten und Sparkassenvertreter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 20:50 Uhr aktualisiert