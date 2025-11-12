Team Kärnten fordert Verbot von „Kleinem Glücksspiel“ in ganz Kärnten

Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer nutzt die aktuelle Verschiebung der Entscheidung über die Neuvergabe von Lizenzen für das umstrittene „Kleine Glücksspiel“, um erneut ein Verbot von Spielautomaten zu fordern.

Dringlichkeitsantrag am Donnerstag

„Wir werden uns mit einem Dringlichkeitsantrag im Rahmen der Landtagssitzung am Donnerstag neuerlich für ein Verbot von Spielautomaten in Kärnten stark machen. Allein in unserem Bundesland sind rund 5.000 Menschen spielsüchtig und weitere 15.000 spielsuchtgefährdet, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich noch höher ausfällt. Das ist Anlass genug, tätig zu werden. Der Kärntner Landtag hat die rechtliche Möglichkeit per Gesetz, das Kleine Glücksspiel zu verbieten.“ Köfer kritisiert zudem die Einnahmen des Landes aus diesem Bereich scharf: „Dem gegenüber stehen menschliche Schicksale. Spielsüchtig zu sein heißt, dass ein schwer beherrschbarer Drang vorherrscht, zu spielen. Das Spielverhalten ist nicht mehr zu kontrollieren und das Spielen wird zum Lebensmittelpunkt, während alles andere in den Hintergrund tritt.“ Abschließend schilderte er: „Ich möchte, dass die Spielautomaten, die schon vielen Bürgern die Existenz gekostet haben, aus Kärnten verschwinden! Dafür kämpfe ich weiter.“