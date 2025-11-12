Skip to content
Region auswählen:
/ ©pixabay
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Geldscheine liegen in einem Wuzzlertisch
Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer fordert ein Verbot von Spielautomaten in Kärnten. Der Dringlichkeitsantrag wird am Donnerstag im Landtag eingebracht.
Kärnten
12/11/2025
Dringlichkeitsantrag

Team Kärnten fordert Verbot von „Kleinem Glücksspiel“ in ganz Kärnten

Das Team Kärnten fordert ein Verbot von Spielautomaten in Kärnten. Am Donnerstag soll diesbezüglich ein Dringlichkeitsantrag im Landtag folgen.

von Nico Deutscher
1 Minute Lesezeit(203 Wörter)

Team Kärnten-Chef Bürgermeister Gerhard Köfer nutzt die aktuelle Verschiebung der Entscheidung über die Neuvergabe von Lizenzen für das umstrittene „Kleine Glücksspiel“, um erneut ein Verbot von Spielautomaten zu fordern.

Dringlichkeitsantrag am Donnerstag

„Wir werden uns mit einem Dringlichkeitsantrag im Rahmen der Landtagssitzung am Donnerstag neuerlich für ein Verbot von Spielautomaten in Kärnten stark machen. Allein in unserem Bundesland sind rund 5.000 Menschen spielsüchtig und weitere 15.000 spielsuchtgefährdet, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich noch höher ausfällt. Das ist Anlass genug, tätig zu werden. Der Kärntner Landtag hat die rechtliche Möglichkeit per Gesetz, das Kleine Glücksspiel zu verbieten.“ Köfer kritisiert zudem die Einnahmen des Landes aus diesem Bereich scharf: „Dem gegenüber stehen menschliche Schicksale. Spielsüchtig zu sein heißt, dass ein schwer beherrschbarer Drang vorherrscht, zu spielen. Das Spielverhalten ist nicht mehr zu kontrollieren und das Spielen wird zum Lebensmittelpunkt, während alles andere in den Hintergrund tritt.“ Abschließend schilderte er: „Ich möchte, dass die Spielautomaten, die schon vielen Bürgern die Existenz gekostet haben, aus Kärnten verschwinden! Dafür kämpfe ich weiter.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: