Stockenboi: Wichtige Verkehrsader nach Sanierung wieder freigegeben

Nach Abschluss umfangreicher Sanierungsarbeiten wurde der Güterweg „Burgstaller – Pichler“ in der Gemeinde Stockenboi offiziell wiedereröffnet. Die Eröffnung fand im Beisein von Landeshauptmann-Stellvertreter und Agrarreferent Martin Gruber (ÖVP), Bürgermeister Hans Jörg Kerschbaumer (FPÖ), Gemeinderat und Wegeobmann Bernd Koschier sowie weiteren Vertretern der Gemeinde statt.

Lebensader für die Region

„Mit der Sanierung der Straße haben wir ein weiteres wichtiges Projekt zur Instandhaltung und Modernisierung unseres ländlichen Wegenetzes erfolgreich umsetzen können. Der Güterweg hier in Stockenboi ist nicht nur eine wichtige Verkehrsverbindung, sondern eine Lebensader für die Region, von der die Bevölkerung, unsere bäuerlichen Betriebe und auch die regionale Wirtschaft maßgeblich profitieren“, sagte Landeshauptmann-Stellvertreter Gruber im Zuge der Eröffnung. „Aus dem Agrarreferat des Landes habe wir für die Arbeiten rund 60.000 Euro zur Verfügung gestellt. Damit erhalten wir nicht nur eine wichtige Verkehrsverbindung, sondern investieren direkt in die Zukunft des ländlichen Raums.“

©Fotomontage Canva/5 Minuten Die Bauarbeiten haben im Sommer 2024 begonnen und konnten knapp ein Jahr später fertiggestellt werden.

900 Meter wurden erneuert

Die Sanierung des Güterweges war aufgrund des desolaten Fahrbahnzustandes dringend notwendig geworden. Auf einer Länge von rund 900 Metern wurden der Unterbau erneuert, eine Feinplanie hergestellt und eine acht Zentimeter starke Asphaltdeckschicht aufgetragen. Zusätzlich erfolgten Drainagearbeiten zur Oberflächenentwässerung sowie Bankett- und Fertigstellungsarbeiten. Der Güterweg erschließt mehrere landwirtschaftliche Betriebe und Wohnhäuser sowie rund 100 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, 65 Hektar Wald und 35 Hektar Alpfläche. Die Bauarbeiten hatten im August 2024 begonnen und konnten im Sommer dieses Jahres erfolgreich abgeschlossen werden.