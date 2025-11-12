Wetter in Kärnten am Donnerstag: Nebelauflösung und milde Temperaturen

Am Donnerstag präsentiert sich Kärnten von seiner sonnigen Seite: Frühnebel löst sich meist schnell, während sich in einigen Regionen der Nebel hartnäckig hält.

Ein kräftiger Hochdruckeinfluss sorgt am Donnerstag in Kärnten für viel Sonne und freundliche Bedingungen. Abseits von Nebelfeldern präsentiert sich das Wetter strahlend, in den Tälern löst sich der Frühnebel meist rasch auf. Im Klagenfurter Becken und besonders in den östlichen Regionen kann sich der Nebel jedoch zäh halten und noch bis über Mittag bestehen bleiben. Bei längerem Nebel steigen die Temperaturen nur auf rund neun Grad, in sonnigen Lagen an den Hängen sind hingegen bis zu 15 Grad möglich.

Sonne zeigt sich über den Bergen

Auch in den Bergen zeigt sich der Hochdruckeinfluss von seiner besten Seite. Den ganzen Tag über scheint die Sonne, lediglich einige dünne Schleierwolken ziehen vorüber. Die Fernsicht ist ausgezeichnet, und der Wind weht nur schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Besonders mild zeigt sich das Wetter in den Hochlagen: Auf 2000 Metern erwarten Bergwanderer angenehme 11 Grad, selbst auf 3000 Metern liegen die Temperaturen noch bei etwa 4 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2025 um 22:16 Uhr aktualisiert