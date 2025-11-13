Adventzauber in Spittal: Festliche Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die festlichen Vorbereitungen sind in Spittal an der Drau in vollem Gange. Das Weihnachtsdorf öffnet am Donnerstag, dem 27. November 2025, um 17 Uhr seine Tore.

„Das erste Adventwochenende lässt nicht mehr lange auf sich warten, daher laufen die Vorbereitungen für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Spittal schon auf Hochtouren“, so Bürgermeister Gerhard Köfer.

Adventzeit kann kommen

Vor dem Schloss Porcia steht bereits eine rund 15 Meter hohe Tanne, gespendet von der Familie Erlacher aus Schwarzenbach, und versetzt Einheimische wie Besucher in vorweihnachtliche Stimmung. Auch am Neuen Platz wurde ein Christbaum aufgestellt – eine Spende der Familie Schell vom Fratres. Die Fichte in der Bahnhofstraße stammt aus dem Besitz der Stadtgemeinde selbst.

Eröffnung des Weihnachtsdorfes am 27. November

Der Aufbau der Weihnachtsbeleuchtung ist ebenfalls in vollem Gange und wird spätestens zur Eröffnung des Weihnachtsdorfes am Donnerstag, dem 27. November, um 17 Uhr die gesamte Stadt in festlichem Glanz erstrahlen lassen. Mit Unterstützung von Bürgermeister Gerhard Köfer tragen auch heuer wieder der Tourismusverband und zahlreiche Unternehmen dazu bei, die Innenstadt zum Leuchten zu bringen. Insgesamt werden im Rahmen der Aktion 147 Christbäume aufgestellt und festlich geschmückt.