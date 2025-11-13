Kärnten erwartet Wetterumschwung am Wochenende

Das Wochenende naht und in einigen Kärntner Städten eröffnen auch schon die ersten Christkindlmärkte. Aktuell dürfen wir uns an sonnigem Wetter erfreuen. Doch wie wird das Wochenende?

Die Kärntner dürfen sich aktuell über sonniges Wetter freuen, doch am Wochenende wird es zunehmend bewölkter, auch Regen wird erwartet.

Viele Kärntner und Kärntnerinnen freuen sich schon darauf, die Weihnachtszeit gebührend einzuleiten. So startet beispielsweise der Villacher Advent schon am morgigen Freitag und der Klagenfurter Christkindlmarkt dann am Samstag. Welches Wetter wir erwarten, erfährst du hier.

Zuerst Nebel dann Sonnenschein

Am heutigen Donnerstag kommt es teils bis am Nachmittag noch zu zähem Bodennebel im Klagenfurter Becken. „In den Oberkärntner Tälern gibt es nur einzelne flache Frühnebelfelder die sich rasch auflösen. Abseits bzw. oberhalb des Nebels beginnt der Tag bereits sehr sonnig und es ziehen nur anfangs ein paar harmlose hohe Wolkenfelder durch“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Ab Mittag dominiert die Sonne. Die Frühwerte liegen zwischen minus ein Grad in tiefsten Lagen und plus fünf Grad in den höheren Tälern etwa im Lesachtal und im Oberen Mölltal.

Milder Freitag erwartet

Auch der Freitag verläuft ähnlich. Im Klagenfurter Becken hält sich der Nebel etwas länger, in den Tälern lichtet er sich rasch. „Abseits der Nebelregionen ist es ganztags sonnig“, so die Wetterexperten weiter. Je nach Nebel und Sonnenschein hat es am Nachmittag meist neun bis 15 Grad, in höheren sonnigen Lagen sind vereinzelt sogar bis zu 17 Grad möglich.

Wolkendecke am Samstag und Regen möglich

Kompakte Wolken ziehen am Samstag über Kärnten auf, die Sonne zeigt sich nur noch zwischendurch. „Es sollte aber meist niederschlagsfrei bleiben, bzw. nur zwischendurch geringfügig regnen“, heißt es weiter. Im Klagenfurter Becken kann sich zudem auch noch Nebel halten. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und 13 Grad.

Häufigere Regenschauer zum Abend hin

„Am Sonntag gelangen von Südwesten weiterhin viele Wolken nach Kärnten, mit leicht föhnigem Südwestwind sind vor allem in den östlichen Landesteilen ein paar sonnige Auflockerungen möglich“, so vonseiten der Geosphere Austria. Es sollte aber meist niederschlagsfrei sein. Schwache Regenschauer sind in Oberkärnten und in den Karawanken möglich, zum Abend beginnt es dann von Süden häufiger zu regnen. Die Höchstwerte liegen um die zehn Grad.