Schwerer Unfall in Villach: Mopedlenker kollidierte mit Klein-LKW

Am heutigen Donnerstag kam es in der Früh gegen 6.15 Uhr zu einem schweren Unfall im Villacher Stadtgebiet. Ein 36-Jähriger musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einer Kollision mit einem LKW musste ein Mopedfahrer (36) ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 48-jährige Frau aus Bosnien und Herzegowina wollte am heute Früh im Stadtgebiet von Villach mit einem Klein-LKW in eine Tankstelleneinfahrt einfahren. Nachdem sie ein entgegenkommendes Fahrzeug abgewartet hat setzte sie diesen Vorgang fort, doch dann krachte es.

Schwere Verletzungen

Es kam zu einem „Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad, gelenkt von einem 36-jährigen Villacher“, so die Polizei. Der Mopedlenker erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Alkomattests bei beiden Lenkern verliefen negativ.