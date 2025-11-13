Sommerflugplan 2026: Eurowings erweitert Angebot in Klagenfurt

Eurowings stockt die Kapazität um 50 Prozent auf und erweitert das Angebot auf der Strecke Köln - Klagenfurt im Sommerflugplan 2026 auf drei wöchentliche Flüge.

Eurowings stockt die Kapazität um 50 Prozent auf und erweitert das Angebot auf der Strecke Köln - Klagenfurt im Sommerflugplan 2026 auf drei wöchentliche Flüge.

Eurowings stockt die bestehende Verbindung zwischen Köln und Klagenfurt von bislang zwei auf drei wöchentliche Flüge – jeweils Montag, Mittwoch und Freitag – auf. Das entspricht einem Kapazitätsplus von 50 Prozent auf dieser Strecke und stellt damit 23.400 Sitzplätze in den Markt.

Starker Tourismusmarkt Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalen zählt zu den bedeutendsten Herkunftsmärkten für den Kärntner Tourismus. Mit der Aufstockung der Eurowings-Verbindung wird dieser Markt noch besser erschlossen, heißt es vom Airport. Besonders attraktiv sei dabei das große Einzugsgebiet rund um Köln, das auch grenzüberschreitend in die Niederlande reicht. Schon jetzt verzeichnet der Flughafen Klagenfurt eine spürbare Nachfrage durch niederländische Gäste auf dieser Strecke.

„Klares Signal an den Tourismusstandort Kärnten“

„Die verstärkte Anbindung an Köln ist ein klares Signal an den Tourismusstandort Kärnten. Wir schaffen mehr Kapazitäten auf einer wichtigen Strecke und verbessern gleichzeitig die Erreichbarkeit für Gäste aus einem wirtschaftlich starken und bevölkerungsreichen Raum“, betont Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt. „Im kommenden Jahr bietet Eurowings auf dieser Strecke somit ein Angebot von rund 23.400 Sitzplätzen, also um 7.800 Sitze mehr als 2025 – einwichtiges Signal im Markt!“, ergänzt Wildt.

Mehr Umsteigemöglichkeiten im Eurowings-Netz ab Köln

Zusätzlich zur touristischen Bedeutung entwickelt sich der Flughafen Köln/Bonn auch im Streckennetz von Eurowings weiter zum wichtigen Umsteigepunkt. Fluggäste aus Kärnten profitieren von attraktiven Anschlussmöglichkeiten, etwa in Richtung Berlin, Zürich, Barcelona, Heraklion (nur Juli/August), London-Heathrowoder auch Kos. Damit gewinnt die Verbindung auch für Geschäfts- und Städtereisende weiter an Relevanz.