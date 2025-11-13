Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr.
Am heutigen Donnerstagvormittag, dem 13. November 2025, krachte es auf der B100 auf Höhe Mühlboden/Villach-Land.
Paternion/Villach-Land
13/11/2025
Sirenenalarm

Crash auf der Drautal Straße: Kärntner Florianis rückten zu Einsatz aus

Heute Vormittag kam in Paternion auf Höhe Mühlboden auf der B100 zu einer Kollision. Zwei der hiesigen Feuerwehren rückten mit rund 15 Kameraden aus.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(117 Wörter)

Wie die Freiwillige Feuerwehr Pobersach-Feffernitz auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, ist ein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Rund 15 Kameraden vor Ort

Glücklicherweise gab es keine Verletzten, „aber eine Person ist zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden.“ Der Freiwilligen Feuerwehr Feistritz/Drau oblag die Einsatzleitung und mit der FF Pobersach-Feffernitz standen rund 15 Kameraden, sowie auch ein Notarzt im Einsatz. Die Aufgaben der Feuerwehren beschränkten sich darauf, die Unfallstelle abzusichern und ausgetretene Flüssigkeiten zu binden, auch wurden die Fahrzeuge auf der B100 zur Seite gestellt. Der Einsatz ist bereits beendet.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: