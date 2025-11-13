Crash auf der Drautal Straße: Kärntner Florianis rückten zu Einsatz aus

Heute Vormittag kam in Paternion auf Höhe Mühlboden auf der B100 zu einer Kollision. Zwei der hiesigen Feuerwehren rückten mit rund 15 Kameraden aus.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Pobersach-Feffernitz auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, ist ein Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Rund 15 Kameraden vor Ort

Glücklicherweise gab es keine Verletzten, „aber eine Person ist zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden.“ Der Freiwilligen Feuerwehr Feistritz/Drau oblag die Einsatzleitung und mit der FF Pobersach-Feffernitz standen rund 15 Kameraden, sowie auch ein Notarzt im Einsatz. Die Aufgaben der Feuerwehren beschränkten sich darauf, die Unfallstelle abzusichern und ausgetretene Flüssigkeiten zu binden, auch wurden die Fahrzeuge auf der B100 zur Seite gestellt. Der Einsatz ist bereits beendet.