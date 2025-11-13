429 Millionen Euro Defizit in Kärntner Landesbudget 2026 vorgesehen

Einzahlungen von 3,544 Milliarden Euro sollen Auszahlungen von 3,974 Milliarden Euro gegenüberstehen, was ein Nettofinanzierungsdefizit von 429 Millionen Euro ergibt, teilten Mitglieder der Kärntner Landesregierung nach der Regierungssitzung am Donnerstag mit.

Bildung, Gesundheit, Pflege, Wohnbau und Co.

Für Bildung – ein großer Teil davon im Elementarbereich – wird in Kärnten 2026 eine Milliarde Euro ausgegeben. Das sei eine Investition, deren Auswirkungen man erst in vielen Jahren sehen werde, sagte Finanzreferentin Gabriele Schaunig (SPÖ). 973 Millionen Euro fließen in die Bereiche Gesundheit, Soziales und Chancengleichheit: „In Zeiten, in denen so vieles unsicher ist, braucht es Absicherung.“ Die Pflege ist mit 538 Millionen Euro der drittgrößte Budgetbereich, dahinter folgen Wohnbau und Arbeitsmarkt (234 Millionen Euro) sowie Straßen, Mobilität und Standortentwicklung (204 Millionen Euro).

Einsparungen bei Förderungen

Schaunig verwies auf Faktoren wie schwache Konjunktur, Teuerung und einen Finanzausgleich, der nur eine unzureichende Entlastung bringe. Die Budgeterstellung heuer sei schwierig und intensiv gewesen. Man werde auf gewisse Dinge verzichten, wie etwa die geplante Sanierung des Regierungsgebäudes – das sei eine bessere Entscheidung, als etwa im Wohnbau zu sparen. Weiters werde bei der „Raus aus Öl“-Förderung gespart, ebenso beim Jahreszeitenöffnungsbonus in der Kinderbetreuung und im Personennahverkehr, hier allerdings „ohne Angebote zurückzufahren“. Im Öffentlichen Dienst werden bis zum Jahr 2031 rund 300 Stellen, die durch Pensionierungen wegfallen, nicht nachbesetzt.

Gesamtschulden steigen mit Ende 2026 auf fünf Milliarden Euro

„Ich weiß, was ich von meinen Kolleginnen und Kollegen verlange – ich habe sie heute in der Regierungssitzung dringend gebeten, dass wir uns eine zweiprozentige Budgetsperre auferlegen. Das wird wieder freigegeben, wenn sich die Einnahmensituation verbessert“, sagte Schaunig. Erst einmal sei das ein Appell: „Ich gehe davon aus, dass uns allen die Lage bewusst ist.“ Die Gesamtschulden des Landes Kärnten steigen laut Voranschlag mit Ende 2026 auf fünf Milliarden Euro, die Pro-Kopf-Verschuldung liegt dann bei 8.770 Euro. Doch obwohl der Schuldenstand steigt, liege man auf Kurs, verwies Schaunig auf den Schuldenstand gemessen am Kärntner Bruttoregionalprodukt: Hier liege man bei 14,88 Prozent.

©Rauchenwald Finanzreferentin Gabriele Schaunig (SPÖ)

Strukturreformen angekündigt

Die 429 Millionen Euro Defizit entsprechen „in etwa dem, was das Land Kärnten neben den gesamten gesetzlichen Aufgaben in verschiedenste Bereiche investiert“, wagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) einen alternativen Blick auf das Minus. Mit den Investitionen seien etwa der Bau von Wohnungen, die Instandhaltung von Krankenhäusern, der Straßenbau oder die Schutzwasserwirtschaft gemeint. Daran sehe man, dass das Land Kärnten „auch in herausforderndsten Zeiten Verantwortung“ übernehme. Im Budgetvollzug werde man noch versuchen, das Ergebnis zu verbessern.

©LPD Kärnten/Bauer Am Foto: Landeshauptmann Peter Kaiser

Gruber thematisiert Gehaltsabschluss

Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) sprach von „schwierigsten Rahmenbedingungen“, trotzdem halte man aber am Konsolidierungspfad fest, der in dieser Regierungsperiode Einsparungen von rund einer Milliarde Euro bringen soll. Das soll etwa mit Strukturreformen wie Abteilungszusammenlegungen geschehen. Keinen Hehl machte Gruber aus seiner Enttäuschung, dass es nicht gelungen war, einen neuen Gehaltsabschluss mit den Vertretern des Öffentlichen Dienstes zu erreichen: „Unser Vorschlag hätte 15 Mio. Euro an Einsparungen gebracht.“ Nun sei aber jedenfalls für 2027 von einer Nulllohnrunde auszugehen, was auch im mehrjährigen Finanzplan so festgehalten worden sei. (APA/RED 13.11.2025)

©Kärntner Volkspartei / Helge Bauer Am Foto: Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Team Kärnten: „Schuldenexplosion“

Von einer Schuldenexplosion spricht Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer in Bezug auf die heute von der SPÖ/ÖVP-Landesregierung präsentierten Zahlen zum Budget 2026: „Die Koalition plant einen Abgang von knapp 430 Millionen Euro, was gegenüber dem vorgesehenen Defizit von 396 Millionen Euro für heuer nochmals einen signifikanten Anstieg darstellt.“ Wie Köfer vorrechnet, betrage der geplante Schuldenzuwachs innerhalb von drei Jahren – von 2024 bis 2026 – über eine Milliarde Euro und das ohne nennenswerte Großinvestitionen: „Bereits zum Ende des kommenden Jahres soll die Schulden-Schallmauer von fünf Milliarden Euro durchbrochen werden, mit erheblichen Konsequenzen für zukünftige Generationen. Kärnten lebt auf Pump und leistet sich eine Struktur, die nicht mehr zu finanzieren ist.“

©zVg. Am Foto: Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer

FPÖ: „Armutszeugnis der Landesregierung“

In einer ersten Reaktion zum Landesbudget 2026 erklärt der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer: „Weiter wie bisher – mehr Schulden, keine Reformen! Kärnten steuert 2026 auf einen Rekordschuldenstand von über 5 Milliarden Euro zu. Trotz explodierender Ausgaben gibt es keine Investitionen und keine Leuchtturmprojekte, die Kärnten so dringend bräuchte. Alles versickert im aufgeblähten SPÖ-ÖVP-Verwaltungsapparat! Die jahrelangen Versäumnisse dieser Regierung fallen Kärnten jetzt voll auf den Kopf. Die Zeche zahlen die Kärntnerinnen und Kärntner!“ Scharfe Kritik übt Angerer auch an den Ankündigungen von SPÖ und ÖVP, dass sie noch höhere Steuern und Abgaben zur Sanierung des Budgets einheben wollen. „Unsere Bürger wissen nicht mehr, wie sie über die Runden kommen, aber SPÖ und ÖVP wollen noch höhere Steuern kassieren! Während immer mehr Kärntner in Armut geraten, fließen weiter Milliarden Euro in die illegale Migration.“

©FPÖ Kärnten Am Foto: Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer

Grüne: „Schuldenfalle schlägt in Kärnten voll zu“

„Ein Budgetloch von 429 Millionen Euro und rund fünf Milliarden Euro Schulden für 2026 – das ist ein Denkmal für fortgeschriebene Fehler in der Kärntner Finanzpolitik“, sagt Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, anlässlich der heutigen Budgetpräsentation. „Die Aufgabe der Landesregierung wäre es, Schulden abzubauen. Stattdessen häufen SPÖ und ÖVP seit Jahren neue an und verschleppen mutige Reformen bereits in die zweite Regierungsperiode“, heißt es weiter. „Anstatt die Landesfinanzen endlich auf ein solides Fundament zu stellen, baut die Landesregierung weiter an einem wackelnden Kartenhaus aus Schulden, das früher oder später in sich zusammenfallen wird“, kritisiert Voglauer. Die Grüne Landessprecherin fordert daher „mehr Tempo und Ehrlichkeit“ bei den notwendigen Strukturreformen: „Es darf nicht bei Ankündigungen bleiben. Einsparungen müssen ganz klar dort ansetzen, wo Geld in überholte Strukturen fließt – nicht bei den Menschen.“

©5 Minuten Am Foto: Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 13:44 Uhr aktualisiert