Termin für Bürgermeisterwahl in Bleiburg nun fixiert

Der Termin für die Bürgermeisterwahl in Bleiburg steht: Am 25. Jänner 2026 wird in Bleiburg gewählt. Notwendig wurde dieser Termin aufgrund des Todes von Bürgermeister Stefan Visotschnig im Oktober.

Am 17. Oktober verstarb der Bleiburger Bürgermeister Stefan Visotschnig nach langer, schwerer Krankheit. Aus diesem tragischen Anlass muss in der Südkärntner Stadtgemeinde neu gewählt werden. Am 13. November wurde in einer Sitzung der Kärntner Landesregierung der Termin für die Bürgermeisterwahl in Bleiburg fixiert: Wahltermin ist der 25. Jänner 2026. Eine etwaige Stichwahl soll am 8. Feber stattfinden.

ÖVP schickt Wrießnig ins Rennen

Die Kärntner Volkspartei gab ebenfalls am 13. November bereits ihren Kandidaten bekannt: Für sie wird der derzeit amtsführende Bürgermeister und Vizebürgermeister Daniel Wrießnig ins Rennen gehen. „Ich kandidiere, weil ich Bleiburg mit Tatkraft, Hausverstand und Herz in eine gute Zukunft führen will“, erklärt Wrießnig in einer Presseaussendung. Weiters betont er, dass er ein Bürgermeister für alle Bleiburgerinnen und Bleiburger sein wolle. „Wenn wir in Bleiburg zusammenhalten, können wir viel erreichen“, so Wrießnig. Die Schwerpunkte des gebürtigen Bleiburgers liegen auf Bürgernähe, Unterstützung des Vereinslebens, leistbarem Wohnen, Kinderbetreuung, Bildung, Arbeitsplätzen vor Ort und einer guten Versorgung älterer Menschen.