„Kärnten Connects Wien“: Netzwerkevent schafft Zukunftskurs

Wien und Kärnten rücken zusammen – nicht nur auf der Schiene, sondern auch im Denken.

Das Netzwerkevent "Kärnten Connects Wien" im Parlament hat gestern gezeigt, wie viel Zukunft in der neuen Verbindung zwischen Wien und Kärnten steckt.

Bei „Kärnten Connects Wien“, organisiert von LANNER Media, wurde klar: Die neue Südbahn, die die Zugfahrt von Klagenfurt nach Wien ab 2030 auf 2 Stunden und 40 Minuten verkürzt, ist der Startpunkt einer neuen wirtschaftlichen Dynamik zwischen Alpen und Adria.

Kärnten und Wien wachsen noch mehr zusammen

Mit dem Netzwerkevent „Kärnten Connects Wien“ im KELSEN im Parlament hat LANNER Media am 12. November rund 150 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Forschung und Medien zusammengebracht, um über die neuen Chancen entlang der Südbahn zu diskutieren. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Landeshauptmann Peter Kaiser und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Beide hoben die schon jetzt bestehenden engen Beziehungen zwischen Kärnten und Wien hervor. „Ich habe nur eine einzige Bitte: Nutzen wir diese immensen Chancen gemeinsam. Schlagen wir dem Dauerpessimismus ein Schnippchen“, so der Kärntner Landeshauptmann. Bürgermeister Ludwig sagte ebenfalls, dass Kärnten und Wien jetzt noch mehr zusammenwachsen. Als überzeugter Europäer betonte er, dass auch die Vernetzung mit den angrenzenden Regionen wesentlich sei: „So können wir unsere wirtschaftliche Kraft aufrechterhalten.“ Das Wichtigste sei aber die Verbindung der Menschen.

LANNER Media rief „Kärnten Connects Wien“ ins Leben

Genau aus diesem Grund haben Andreas und Sebastian Lanner, Geschäftsführer von LANNER Media und Vermarkter von monitorwerbung, einem der größten Digital-out-of-Home-Netzwerk Österreichs, „Kärnten Connects Wien“ ins Leben gerufen und organisiert. „Netzwerke sind unsere Leidenschaft. Wir können keine Tunnel graben, aber wir können Brücken bauen – und genau das wollen wir mit diesem Event tun,“ betonten die beiden Gastgeber. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen vier Themenpanels, die die wirtschaftliche, technologische und gesellschaftliche Dimension der neuen Verbindung beleuchteten. Die Moderation übernahm Dejan Jovicevic (der brutkasten).

Am Foto: Sebastian Lanner, Peter Kaiser, Michael Ludwig, Andreas Lanner (von links)

Spannender Diskurs

Im Panel 1 sprachen ÖBB-CEO Andreas Matthä, Romina Jenei (RegioPlan) und Reinhard Draxler (KELAG-Vorstand) über die Chancen entlang der Baltisch-Adriatischen Achse und darüber, wie leistungsfähige Energie- und Datennetze zum Wachstumsmotor für Südösterreich werden können. Panel 2 widmete sich Innovation und Gründertum – mit Kambis Kohansal Vajargah (WKO), Claudia Mischensky (IV), Thereza Christina Grollitsch (BABEG) und Alexander Windbichler (Anexia). Im Tourismus-Panel diskutierten Andreas Falkensteiner (FMTG), Roland Sint (NLW/Nassfeld) und Ulrike Rauch-Keschmann (BMWET) über nachhaltige Konzepte und die Verbindung von alpinem und urbanem Tourismus. Gerald Hörhan (Investment Punk), Siegfried Huber (Kärntner Sparkasse) und Gerhard Kopeinig (Kammer der Ziviltechniker) beleuchteten abschließend neue Lebensmodelle, hybrides Arbeiten und Investitionen im Süden Österreichs. Beim anschließenden Flying Dinner & Networking wurden die neuen Verbindungen auch kulinarisch greifbar – von Kärntner Kasnudeln bis Altwiener Zwiebelrostbraten.

Zahlreiche hochkarätige Gäste

Unter den Gästen waren auch Ada Pellert (Rektorin Alpen Adria Universität Klagenfurt), Astrid Steharnig-Staudinger (Österreich Werbung), Dominique Sigros (Crédit Agricole CIB), Herwig Draxler und Markus Polka (WK Kärnten), die Nationalratsabgeordneten Philip Kucher, Gabriel Obernosterer und Janos Juvan, Martina Hohenlohe (Gault&Millau), Gerald Zankl (Kickscale), Helmut Petschar (Kärntnermilch), Thomas Waldner (Wiener Stadthalle), Michael Stroitz (GrECo International) u.v.m.

