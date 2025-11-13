Mittelkärntner Wirtsfamilie verabschiedet sich: „Eine Ära geht zu Ende“

Noch bis Mitte 2026 wollen die Betreiber des "Speckladle" weitermachen – dann ziehen sie einen Schlussstrich und brechen zu neuen Ufern auf. Damit könnte die Friesacher Gastroszene ein Traditionswirtshaus verlieren.

In der mittelalterlichen Stadt Friesach im Bezirk St. Veit an der Glan gibt es vielleicht bald ein Traditionswirtshaus weniger: Die Betreiber des „Speckladle“ in der Wiener Straße 12 werden nur mehr bis Mitte 2026 weitermachen. Das gaben die Wirtsleute Christa und Christian Höferer in den sozialen Medien bekannt.

Rückzug aus der Friesacher Gastronomie geplant

„Liebe Freunde, Stammgäste und alle Speckladle-Besucher, eine Ära geht zu Ende.“ So beginnt ein emotionales Facebook-Posting der Familie Höferer vom 13. November 2025. Nach über 30 Jahren in der Gastro wollen die Speckladle-Betreiber noch einmal „etwas Neues wagen“ und haben deshalb eine Entscheidung getroffen: „Wie bereits 2024 angekündigt, werden wir uns aus persönlichen Gründen Mitte des Jahres 2026 aus der Friesacher Gastronomie zurückziehen. Die Zeit bleibt bekanntlich nicht stehen – und auch wir als Betreiber- und Eigentümerfamilie sollten das nicht tun.“ Obwohl ihnen die Veränderung nicht leicht fiel, halten sie fest: „Man sollte gehen, wenn’s am schönsten ist.“

Großer Dank an alle Unterstützer

Im Weiteren dankt die Familie Höferer all ihren Freunden, Partnern und Unterstützern sowie dem Bürgermeister und der Stadt – und nicht zuletzt ihren Gästen: „Vor allem aber danken wir euch, unseren Gästen, für eure langjährige Treue und Unterstützung. Gemeinsam haben wir im Speckladle viele lustige, musikalische und unvergessliche Momente erlebt.“

Zukunft des Speckladle ist offen

Wie es mit dem Speckladle weitergehen soll, steht noch in den Sternen: „Sollte sich bis Juli 2026 jemand finden, der das Speckladle weiterführen möchte, werden wir diese Person/en selbstverständlich bestmöglich unterstützen. Es würde uns als Familie sehr freuen, wenn das Speckladle auch künftig ein Teil der Friesacher Gastronomie bleibt“, erklären die Betreiber dazu. Auch für andere Ideen sei man offen. Wenn sich hingegen niemand finden sollte, der das Speckladle übernehmen möchte, wollen die Höferers „Ende 2026 als Eigentümer unsere Pläne um- und durchsetzen, um die Räumlichkeiten des ehem. Speckladle zukunftstauglich zu gestalten.“

Auszahlungsparty wartet

Angesichts der Schließung erinnern die Wirtsleute alle Gäste daran, ihre Gutscheine bis Ende Juni 2026 einzulösen. Bis zu diesem Zeitpunkt läuft auch noch der Sparverein. „Dann gibts noch einmal eine ordentliche Auszahlungsparty“, so Christa und Christian Höferer abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 16:26 Uhr aktualisiert