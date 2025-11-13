Kärntner Landtag thematisiert Armut: Rund 90.000 Menschen gefährdet

Auf Initiative von Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer stand das Thema Armut am heutigen Donnerstag in der Landtagssitzung im Mittelpunkt der Aktuellen Stunde, denn es gelte hier gezielt Maßnahmen gegen Armut und soziale Ausgrenzung zu setzen.

„Eine der wichtigsten Aufgaben“

„Die Aktuelle Stunde nimmt einen wesentlichen Teil meiner Budgeteinbegleitung vorweg – sie führt uns vor Augen, worum es in der Budgetpolitik im Kern geht: um soziale Gerechtigkeit und gleiche Chancen für alle“, betonte dabei Sozial- und Finanzreferentin LHStv.in Gaby Schaunig: „Denn eine der wichtigsten Aufgaben, die wir als Politikerinnen haben, ist die Bekämpfung und Vermeidung von Armut. Armut ist menschlich unerträglich und volkswirtschaftlich unklug.“ Es sei menschlich unerträglich, weil es nicht einzusehen sei, dass in einer der reichsten Gesellschaften der Welt Menschen in Armut leben müssen, so Schaunig weiter: „Unerträglich, weil es vor allem die Schwächsten unserer Gesellschaft trifft, Kinder und ältere Menschen. Unklug, weil es massive Folgeschäden verursacht, die wissenschaftlich hinreichend dokumentiert und erfasst sind. Folgeschäden, die uns volkswirtschaftlich massiv belasten.“

Maßnahmen zur Vermeidung von Armut

Als beste Maßnahmen zur Vermeidung von Armut nannte Schaunig Bildung, Prävention im Gesundheitsbereich, Integration in den Arbeitsmarkt, gesicherte Wohnversorgung, ein tragfähiges solidarisches soziales Netz und das Bekenntnis der Politik, diese Bereiche ausreichend zu finanzieren: „Im Sinne der Menschen, die von Armut betroffen sind beziehungsweise gefährdet sind, und in unser aller Interesse zur Sicherung des sozialen Friedens.“

„All diese Maßnahmen folgen einem gemeinsamen Ziel“

Das Budget 2026 setzt laut der Finanzreferentin genau in diesen Bereichen Schwerpunkte. Der größte Investitionsbereich sei der Bereich der Bildung – insbesondere die Elementar­pädagogik, die sicherstelle, dass Bildungschancen für jedes Kind vorhanden sind. Dann sei da der Bereich der Wohnbeihilfe, der das Dach über dem Kopf absichere und damit eine der elementarsten Sorgen nehme. Ein Bekenntnis gebe es zu einem gut finanzierten Gesundheitssystem, das flächendeckend Leistungen anbietet. Und man tätige Investitionen in den Arbeitsmarkt, für all jene, die Unterstützung brauchen, um dort wieder Fuß zu fassen. „All diese Maßnahmen folgen einem gemeinsamen Ziel: Armut zu vermeiden, bevor sie entsteht. Und in Anbetracht der heutigen Debatte in der Aktuellen Stunde wächst in mir die Hoffnung, dass der Voranschlag 2026 einstimmig beschlossen wird“, so Schaunig.

©LPD Kärnten/Varch Am Foto: Sozial- und Finanzreferentin LHStv.in Gaby Schaunig

FPÖ kritisiert dramatischen Anstieg von Armut in Kärnten

„Wir reden heute über Armut, weil wir müssen – nicht, weil wir wollen“, sagt Kärntens FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer anlässlich der vom Team Kärnten geforderten Aktuellen Stunde zum Thema „Armut in Kärnten“. Die Armut in Kärnten steige massiv, gleichzeitig habe die SPÖ-ÖVP-Landesregierung heute ein Rekorddefizit von 429 Millionen Euro vorgelegt. „Dieses Budget ist ein Armutszeugnis und dokumentiert das Totalversagen dieser Landesregierung.“ Weiters spricht Angerer die hohen Strom- und Netzkosten, die massive Teuerung und das Nicht-Eingreifen der Politik an: „Das trifft insbesondere die Ärmsten im Land.“ Ein zentraler Armutsfaktor seien auch die Wohnkosten: „80 % der armutsgefährdeten Kärntner leben in Mietwohnungen, weil das sozialistische Modell lieber Abhängigkeiten schafft, anstatt sich für leistbares Wohnen einzusetzen. Verantwortlich dafür ist SPÖ-Landesrätin Schaunig, die hier als Wohnbau- und Finanzreferentin versagt.“

©FPÖ Kärnten Am Foto: FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2025 um 19:00 Uhr aktualisiert