Kärnten am Freitag: Zäher Nebel trifft auf Frühlingswetter

Am Freitag zeigt sich das Wetter in Kärnten wieder von seiner herbstlichen Seite. Im Klagenfurter Becken hält sich zäher Nebel, in anderen Regionen ist jedoch mit Sonne zu rechnen.

Der Freitag bringt den Kärntnerinnen und Kärntnern quasi eine Fortsetzung des aktuellen Wetters. In den Tälern ist laut Prognosen der GeoSphere Austria vereinzelt mit Frühnebel zu rechnen, der sich jedoch schnell lichten sollte. Große Ausnahme bildet das Klagenfurter Becken: Hier hält sich zäher Nebel, im Osten möglicherweise sogar bis in die Abendstunden. „Abseits der Nebelregionen ist es ganztags sonnig“, so die Wetterexperten. Die Temperaturen können in den höheren sonnigen Regionen bis zu 17 Grad erreichen.