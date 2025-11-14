19-jähriger Raser ohne Licht mit 203 km/h vor Polizei geflüchtet

Gestern spät Abends fiel der Polizei ein Lenker auf der A2 auf, der viel zu schnell unterwegs war. Als ihn die Streife etwas einholen konnte, schaltete er plötzlich die Beleuchtung aus und beschleunigte.

Gegen 23.30 Uhr war der junge Mann auf der Südautobahn auf Höhe Pörtschach in Fahrtrichtung Italien unterwegs und das mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Nachdem die Streife trotz Nachfahrt mit weit über 200 km/h erst aufschließen konnte, als der Lenker verkehrsbedingt bremsen musste, schaltete dieser plötzlich die Beleuchtung am Fahrzeug aus.

Dunkelheit und starker Nebel

Er beschleunigte stark und fuhr rund zwei Kilometer völlig unbeleuchtet in der Dunkelheit und abschnittsweise starkem Nebel davon. „Dabei wurde mittels Nachfahrt eine Geschwindigkeit von 203 km/h (Messtoleranz abgezogen) erreicht“, so die Beamten. Doch dann kam ein stationäres Radargerät, was den Lenker dazu brachte stark abzubremsen.

Führerschein an Ort und Stelle abgenommen

In der Folge konnte der 19-Jährige angehalten werden. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Eine vorläufige Beschlagnahme des Fahrzeuges war nicht möglich, da der Lenker nicht der Eigentümer des Fahrzeuges ist, heißt es abschließend.