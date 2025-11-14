Drei Monate Warten auf Zulagen: Offener Brief der Lehrer

Die Österreichische Lehrer-Initiative sowie die Unabhängigen Gewerkschafter haben einen offenen Brief an das Land Kärnten gerichtet. Es geht um kleinere Beiträge, die noch nicht ausgezahlt wurden, trotz erbrachter Leistungen.

Seit September 2025 warten die Lehrerinnen und Lehrer in Kärnten auf die

Auszahlung ihrer gesetzlich vorgesehenen Zulagen. „Drei Monate sind vergangen,

und mit jedem Monat wächst nicht nur die Ungeduld“, heißt es im Brief. „In einem Land, das sich Bildung auf die Fahnen schreibt, ist es ein Armutszeugnis, wenn jene, die täglich mit Engagement unterrichten, betreuen und fördern, auf ihre rechtmäßige Vergütung vertröstet werden.“

Warten auf geringe Beträge

Bei den Zulagen handelt es sich um Teile des Gehalts für geleistete Arbeit. Arbeit, die längst erbracht wurde. Oskar Smetana von der Mittelschule Villach-Völkendorf, der den Brief mit der Prüfung der Zahlung verschickt hatte, erklärt gegenüber 5 Minuten Kärnten, dass es um Beträge wie beispielsweise 120 Euro nach altem Dienstrecht für die Klassenführung und circa 114 Euro für ein Hauptfach (Deutsch, Englisch, Mathematik) geht. Das neue Dienstrecht sieht 35 Euro pro Stunde vor. „Trotz erbrachter Leistungen seit September 2025 wurden die entsprechenden Gehaltszulagen nicht ausbezahlt. Der Vorsitzende des ZA lies jedoch ausrichten, dass ihm bislang keine Beschwerden über Verzögerungen vorliegen.“