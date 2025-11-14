Schnee: Ö3-Wettermann Sigi Fink macht Prognose speziell für Villach

Es steht Schnee bevor. Ö3-Wetterexperte Sigi Fink postete heute was genau auf Villach zukommen wird.

Eine Höhrerfrage an Ö3-Wettermoderator Sigi Fink lautete am Freitag-Vormittag, speziell aus dem Raum Villach wie folgt:“Sollen wir in Villach bereits den Weidezaun wegräumen? Kommt Schnee?“

Klare Schnee-Prognose für Villach

„Er kommt, ja. Zwar nicht am Montag, da kommt Regen. Allerdings reicht das noch nicht für Schnee in Kärnten. Dann kommen ein paar trockene Tage.“ Aber dann soll der nächste Kaltluft-Vorstoss folgen. Es entsteht ein Italien- und Genuatief und das bringt Regen und auch Schnee über Oberitalien in den Raum Villach und vielleicht auch Klagenfurt. „Das ist perfekt für alle Winterfans“, sagt Sigi Fink vor wenigen Minuten auf seinem Facebook-Kanal.

Kalte Luft bringt Österreich Schnee

Diese kalte Luft bringt nächste Woche Regen und Schneefall in einigen Regionen Österreichs, eben auch in Villach. Ganz Österreich könnte angezuckert werden, allerdings nicht so intensiv. Dann kommt nach aktuellen Vorhersagen nämlich „eine der sensationellsten Karotten der letzten Jahre“, freut sich auch der GeoSphere-Austria“-Meteorologe Gerhard Hohenwarter. Diese könnte am 21. November viel Niederschlag in Form von Schnee bringen. Aber: Es wären keine Schneekarotten, wären die Ereignisse nicht noch einige Tage hin – und die Vorhersagen damit noch relativ ungenau und undeutlich. „Ob es wirklich Schnee gibt und wo, wird sich zeigen“, beschwichtigt auch Hohenwarter. Auf jeden Fall: Nächste Woche wird es winterlicher, kalt, aber nicht überall gleich viel Schnee und Regen, Für viele Christkindlmärkte in Österreich sieht es demnächst also gut aus – winterliche und weihnachtliche Stimmung kehrt ein.