Klagenfurt baut Anti-Terror-Sperren am Christkindlmarkt auf

Nun endlich ist es wieder soweit: Auch der Klagenfurter Christkindlmarkt öffnet seine Pforten am kommenden Samstag. Welche Vorkehrungen die Stadt getroffen hat, um den Besuchern eine entspannte Zeit zu bescheren, erfährst du hier.

Heute Abend startet der Villacher Advent in der Innenstadt, doch auch in Klagenfurt ist die Vorfreude schon sehr groß. Morgen ist des dann so weit: die Weihnachtszeit wird mit strahlenden Lichtern, Punsch, Maroni und Co. eingeläutet. Doch dieses Jahr wurde ein Schatten über das Land geworfen, man erinnert sich an das Attentat in Villach im vergangenen Feber. Welche Sicherheitsvorkehrungen die Stadt getroffen hat, erfährst du hier.

Sicherheit am Neuen Platz

Wie es auf Nachfrage von 5 Minuten vonseiten der Stadtkommunikation heißt, so sind wie bei jeder größeren Veranstaltung oder jedem Markt die Blaulichtorgansiationen eingebunden. Die Polizei und das Ordnungsamt sind vor Ort. Auch gibt es nun Anti-Terror-Sperren am Neuen Platz. „Diese wurden in enger Abstimmung mit dem Sicherheitsbeauftragten der Stadt Klagenfurt präzise nach den vorgesehenen Vorgaben aufgestellt und behördlich abgenommen. Dabei wurden selbstverständlich auch die Fluchtwege berücksichtigt. Darüber hinaus verfügt der gesamte Platz über eine Blackout-Versorgung, um im Falle eines Stromausfalls oder anderer außergewöhnlicher Situationen die Sicherheit sowie einen geordneten Ablauf für alle Besucher*innen zu gewährleisten“, informiert die Stadt weiter.

Überwachung des Geländes

Zudem wird das Gelände überwacht, denn der Neue Platz verfügt über eine Webcam. „Darüber hinaus sind keine zusätzlichen Videoüberwachungsmaßnahmen geplant, da diese aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zulässig sind“, heißt es. Können sich die Besucher sicher fühlen? Die Stadt betont dazu, dass es nie eine absolute Sicherheit gäbe, sie jedoch alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen für den Christkindlmarkt ausgeschöpft und ihre Aufgaben gewissenhaft erfüllt hat. „Umso mehr freuen wir uns über alle Gäste – ob aus Klagenfurt oder von weiter her –, die den Weihnachtsmarkt am Neuen Platz erleben möchten.“

Polizei setzt auf Präsenz und Prävention

„Damit alle Bürgerinnen und Bürger diese Zeit sicher genießen können, setzt die Polizei

Kärnten auch heuer wieder auf verstärkte Präsenz, gezielte Präventionsmaßnahmen und

umfangreiche Verkehrskontrollen“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten. Gerade um die Weihnachtszeit haben die Taschendiebe und Trickbetrüger Hochsaison. Taschendiebe und Trickbetrüger bevorzugen große Menschenansammlungen, arbeiten in Gruppen, lenken potenzielle Opfer ab und stehlen Brieftaschen oder andere Wertgegenstände. Die Beute wird häufig sofort an einen Dritten weitergegeben, sodass der Tathergang schwer nachzuweisen ist. Das Fragen nach der Uhrzeit oder dem Weg, das Ersuchen, Geld zu wechseln, das Anrempeln oder Vorbeidrängen sowie das Beschmutzen der Kleidung können gezielte Ablenkungsversuche sein. Die Polizei gibt weitere Tipps.

Tipps der Polizei Tragen Sie Geld, Karten und Dokumente in verschlossenen Innentaschen möglichst dicht am Körper.

Bewahren Sie nur geringe Bargeldbeträge bei sich und verteilen Sie Wertsachen auf mehrere Taschen.

Halten Sie Ihre Tasche oder Ihren Rucksack stets geschlossen und – besonders im Gedränge – vor dem Körper.

Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt.

Seien Sie aufmerksam bei Ablenkungsversuchen (z. B. Anrempeln, Fragen nach Uhrzeit oder Weg).

Erstatten Sie bei Diebstahl umgehend Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle oder rufen Sie den Notruf 133.

Verstärkte Alkoholkontrollen in der Weihnachtszeit

Ein Besuch des Weihnachtsmarktes, die Firmenweihnachtsfeier oder das Beisammensein mit Freunden, um den Jahreswechsel zu feiern – derzeit gibt es eine Fülle von Anlässen, bei welchen Alkohol konsumiert wird. Dabei wird die Wirkung von Punsch und Co gerne unterschätzt. Die Polizei betont: „Nach Alkoholkonsum Hände weg vom Steuer!“ Die Polizei richtet in der Vorweihnachtszeit ihr Hauptaugenmerk auf Alkohol im Straßenverkehr, da dies eine der Hauptunfallursachen ist. In den kommenden Wochen werden die Kontrollen im Umfeld der unzähligen Weihnachts- und Adventmärkte weiter verstärkt. Nicht zu unterschätzen sei außerdem der „Restalkohol“, wenn man sich am Morgen nach dem Alkoholkonsum hinters Steuer setzt.

Appell an die Bürger und Bürgerinnen

Die Polizei Kärnten appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, aufmerksam, rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst durch die Adventzeit zu gehen. Mit etwas Vorsicht und Umsicht kann jeder dazu beitragen, dass die vorweihnachtliche Zeit friedlich und sicher verläuft. Für Hinweise oder im Notfall steht die Polizei unter der Notrufnummer 133 jederzeit zur Verfügung.