Alkohol und Drogen: Polizei „zupft“ 30 Führerscheine in einer Nacht

Des Öfteren führt die Polizei Verkehrsschwerpunkte im ganzen Land durch. Die Alkolenker werden nicht weniger, wie man auch hier wieder sehen kann.

Vor allem in der Weihnachtszeit fühlt man sich meist beschwingt und glaubt, dass es ja „nur ein paar Häferl Punsch waren“. Die Polizei mahnt aber zur Vorsicht, wenn es um das Lenken eines Autos geht und warnt auch vor Restalkohol. Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung der LPD Kärnten fand vom 13. auf den 14. November 2025 ein landesweiter Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt.

Mehrere Vergehen und Übertretungen

29 Führerscheine wurden wegen des Lenkens eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss, sowie ein Führerschein aufgrund von Drogeneinfluss abgenommen. Außerdem wurden 23 Minderalkoholisierungen festgestellt. Insgesamt wurden 232 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Kraftfahrgesetz (KFG) angezeigt und 236 Organmandate wegen Übertretungen nach der StVO und dem KFG eingehoben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2025 um 11:37 Uhr aktualisiert