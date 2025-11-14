Kärnten krempelt Jugendhilfe um: „Jedes Kind soll ruhig schlafen können“

Unter dem neuen Landesrat Peter Reichmann wird die Kinder- und Jugendhilfe in Kärnten tiefgreifend umstrukturiert. Die bisherige Abteilung wird aufgelöst – und bei jedem Verdacht soll die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden.

Die Missstände in Bezug auf das SOS-Kinderdorf haben auch in Kärnten Konsequenzen: Unter dem neuen Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) wird die Kinder- und Jugendhilfe in Österreichs südlichstem Bundesland nun umstrukturiert. Im Detail bedeutet das, dass der Posten der bisher zuständigen Unterabteilungsleiterin zum Jahresende wegfällt und die Abteilung aufgelöst wird. Außerdem wies Reichmann laut APA an, „beim kleinsten Verdacht“ auf strafrechtlich relevante Missstände die Staatsanwaltschaft einzuschalten. In sechs Fällen soll das schon passiert sein, drei weitere Anzeigen werden momentan vorbereitet.

Unterabteilungsleitung fällt weg

Weitere Änderungen sind ebenfalls geplant. „Jedes Kind in Kärnten soll ruhig und sicher schlafen können“, sagte Reichmann gegenüber der APA. In der Verwaltung wandern die rund 40 Mitarbeiter der Abteilung 4 für Kinder- und Jugendhilfe in die Abteilung 6 (Bildung und Sport). Der Bereich „Kinder- und Jugendschutz“ wird dort direkt der Abteilungsleitung unterstellt, Unterabteilungsleitungen soll es keine mehr geben. Außerdem ist die Auflösung der Abteilung 4 zum Jahresende hin geplant.

Geheimhaltungsklauseln in Verträgen auf dem Prüfstand

Was für Reichmann laut APA ein Problem darstellt, sind Geheimhaltungsklauseln in Arbeitsverträgen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in stationären Einrichtungen für Kinder. Er verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Kollegen in den Trägerorganisationen unsicher seien, mit wem sie sprechen dürfen. Eine Prüfung der Arbeitsverträge durch AK und ÖGB sei hier laut Reichmann eine Option. Er betont: „Verträge dürfen nicht dazu führen, dass Missstände nicht gemeldet werden.“ Insgesamt möchte er mit seiner Reform die Kommunikation zwischen den Ebenen, Fehlerkultur und Kontrollen stärken, ebenso die Sozialarbeit für untergebrachte Kinder wie jene in den Familien. Im Zuge dessen soll auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz novelliert werden.

Am meisten Kindsabnahmen in Kärnten

Von allen österreichischen Bundesländern sind in Kärnten relativ gesehen am meisten Kinder und Jugendliche fremduntergebracht. Im Detail waren Ende September 2025 499 Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen und außerdem 242 bei Pflegefamilien untergebracht. Insgesamt gibt es in Kärnten 17 Einrichtungen für stationäre Unterbringung, neben dem aktuell in starker Kritik stehenden SOS Kinderdorf agieren auch die Caritas und Diakonie de La Tour als Träger. Im Vorjahr wurden in Kärnten 67 Kinder abgenommen. Auf die Frage der APA, warum in Kärnten öfter als in anderen Bundesländern Kindesabnahmen und stationäre Unterbringungen erfolgen, hat Reichmann derzeit keine Antwort. Jedoch solle die Anzahl möglichst gesenkt und vermehrt Präventionsarbeit geleistet werden.

Wie wurde bislang mit Verdachtsmeldungen umgegangen?

Reichmann, seit seit drei Wochen im Amt ist, erklärte im Pressegespräch, dass er sich auf die Zukunft fokussieren und nicht ständig auf die Vergangenheit eingehen wolle. Jedoch würde aktuell in einer Revision geprüft, wie die Abteilung 4 bislang mit Verdachtsmeldungen umgegangen ist. „Wir prüfen im Sinne einer Fehlerkultur“, so Reichmann abschließend.

Team Kärnten: „Jedenfalls notwendiger Schritt“

Das Team Kärnten begrüßt die geplanten Änderungen im Kärntner Kinder- und Jugendschutz: „Der Schutz von Kindern und Jugendlichen muss immer höchste Priorität genießen und dieser vollumfänglich sichergestellt sein. Dafür braucht es einerseits ein engmaschiges Kontrollnetz und andererseits Unabhängigkeit und Transparenz“, so Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer. Mit der präsentierten Reform sei vor allem ein personeller Neustart gewährleistet. Köfer spricht in diesem Zusammenhang von einem „jedenfalls notwendigen Schritt“.

Grüne: „Es braucht mehr als Kosmetik“

Den Grünen Kärnten geht die geplante Umstrukturierung der Kärntner Kinder- und Jugendhilfe nicht weit genug und sie fordern Antworten auf wesentliche Fragen: „Die Auflösung einer Abteilung reicht nicht aus, um den Skandal aufzuarbeiten. Welche Verdachtsfälle werden geprüft? Wie wird konkret vorgegangen? Wer übernimmt Verantwortung? Wir Grüne erwarten konkrete Konzepte, wie solche Missstände künftig verhindert werden“, so Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten. Sie betont außerdem in Bezug auf die Geheimhaltungsklauseln: „Kinder dürfen nicht Opfer bürokratischer Verschleierung werden. Es muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass Fachkräfte ihrer Arbeit ohne Maulkorb nachgehen können“ und fordert rechtliche Konsequenzen, „für alle Fälle, in denen Behörden weggeschaut haben.“

