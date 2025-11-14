Zonen geplant: Kärnten will Windkraft stark einschränken

In Kärnten ist eine neue Zonenregelung für Windkraft geplant. Nur mehr in vier Gemeinden sollen künftig neue Windräder gebaut werden dürfen – auf nur 0,077 Prozent der Landesfläche.

Das Land Kärnten hat am Freitag einen neuen Vorschlag für die Windkraftzonierung präsentiert. Demnach sollen Windräder künftig nur noch in vier Gemeinden im Bezirk Wolfsberg errichtet werden dürfen. Damit würden lediglich 0,077 Prozent der Landesfläche als ausgewiesene Windkraftzonen zur Verfügung stehen, teilte die APA am 14. November mit.

Gesetzlicher Beschluss zur Zonierung geplant

Die Zonierung soll nicht per Verordnung, sondern gesetzlich beschlossen werden – voraussichtlich im Dezember in der Landesregierung und im Februar 2026 im Landtag. Laut dem zuständigen Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) sei dies „eine Lösung, die sowohl Versorgungssicherheit für Bevölkerung und Betriebe gewährleistet als auch den Schutz der Natur“. Das Energiereferat will zudem die sogenannte „Winterstromlücke“ wissenschaftlich untersuchen und mögliche Reformen prüfen lassen. Die Ergebnisse der Studie sollen anschließend parteienübergreifend diskutiert werden.

Was ist die „Winterstromlücke“? Mit „Winterstromlücke“ wird der Zeitraum im Winter bezeichnet, in dem in Österreich mehr Strom verbraucht wird, als selbst erzeugt werden kann. Weil Photovoltaik und Wasserkraft in der kalten Jahreszeit weniger liefern, während gleichzeitig der Energiebedarf stark steigt, entsteht ein Defizit, das meist durch Stromimporte gedeckt werden muss.

Geltungsbereich stark verkleinert

Im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf vom November 2024 wurde der Geltungsbereich erneut verkleinert: Statt sieben Gebieten mit 0,26 Prozent der Landesfläche bleiben nun vier übrig – die Zonen „Soboth-Lavamünd“, „Steinberger Alpe“, „Bärofen“ und „Peterer Alpe“. Diese liegen in Regionen, in denen bereits Windräder stehen oder Genehmigungen laufen. „Die Zonierung wurde nochmals restriktiver angelegt und dort konzentriert, wo bereits Infrastruktur vorhanden ist, wo es bereits große Windkraftanlagen gibt“, erklärte Gruber. Insgesamt wären auf diesen Flächen rund 50 Anlagen möglich, auf die sich die Koalition politisch geeinigt habe.

FPÖ will Gesetzesentwurf „genau prüfen“

Hintergrund ist auch die Volksbefragung zur Windkraft in Kärnten vom 12. Jänner 2025: Damals stimmten 51,5 Prozent der Teilnehmer für ein Verbot der Aufstellung weiterer Windräder (Wahlbeteiligung rund 35 Prozent). Die FPÖ und Teile des Team Kärnten hatten die Befragung initiiert. FPÖ-Landeschef Erwin Angerer erklärte nun, man werde den Gesetzesentwurf zur Zonierung „genau prüfen und das Begutachtungsverfahren abwarten“. Er betont: „Für uns ist klar: Dieses Ergebnis der Volksbefragung, also keine weiteren Windräder auf Kärntner Bergen und Almen, muss endlich umgesetzt und gesetzlich verankert werden!“

Grüne: „Die neuen Windkraftzonen sind ein Witz“

Kritik an den geplanten Windkraftzonen hagelt es seitens der Grünen Kärnten. „Die neuen Windkraftzonen der Landesregierung sind ein Witz angesichts der realen Anforderungen“, kritisiert Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten. Sie betont weiters: „Wenn man Windkraftzonen mit der Lupe suchen muss, fragt man sich: Wer sorgt eigentlich für unsere Unabhängigkeit von Fossilen und Atomstrom?“ Die Grünen fordern, dass Kärnten die Energieversorgung durch erneuerbare Energien absichert und ein Konzept zur Schließung der Winterstromlücke präsentiert.

