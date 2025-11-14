Kärntner Hilfswerk nimmt Abschied von „einer, die hinsah“

Beim Kärntner Hilfswerk ist die Trauer momentan groß: Am 6. November verstarb Brigitta Prochazka, die jahrzehntelang im Hilfswerk Kärnten tätig war – und sich mit ganzem Herzen für soziale Anliegen einsetzte.

„Heute ist es besonders schwer, denn wir verabschieden uns – schwer im Herzen und doch voller Dankbarkeit – von Mag. Brigitta Prochazka.“ Mit diesen Worten beginnt ein Posting des Hilfswerks Kärnten vom 14. November 2025. Am 6. November schloss Prochazka, die jahrzehntelang für das Hilfswerk tätig war, ihre Augen für immer. Sie wurde 74 Jahre alt.

„Wir verlieren eine geschätzte Kollegin – und einen wunderbaren Menschen“

Im Hilfswerk Kärnten herrscht große Trauer: „Mit ihrer warmen Art, ihrem offenen Herzen und ihrer unerschütterlichen Loyalität hat sie nicht nur unseren Weg, sondern auch das Leben vieler Menschen geprägt. Mit Prochazka verliert Kärnten eine Frau, die sich laut Hilfswerk mit ganzer Kraft für soziale Anliegen einsetzte: „Sie war eine, die hinsah. Eine, die zuhörte. Eine, die verstand.“ Mit ihrem Engagement und ihrer Menschlichkeit habe die Verstorbene das Hilfswerk geprägt: „Wir verlieren eine geschätzte Kollegin – und einen wunderbaren Menschen.“ Die Verabschiedung fand bereits am 14. November in Klagenfurt statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2025 um 15:54 Uhr aktualisiert